Oostendse winkelbediende ontkent dat hij mentaal beperkte vrouw verkrachtte: “Ze stemde in met seks in ruil voor sigaretten”

Een 22-jarige Afghaan uit Oostende ontkent voor de Brugse strafrechtbank met klem dat hij een mentaal beperkt vrouw verkrachtte in de buurtwinkel waar hij werkte. Naar eigen zeggen stemde het slachtoffer in met seks in ruil voor sigaretten.

Op 19 september 2021 stapte het slachtoffer naar de politie. Naar eigen zeggen werd ze in het private deel van een Oostendse buurtwinkel verkracht door bediende Z.M. (22). De vrouw kwam er geregeld over de vloer om sigaretten te kopen. Maar omdat ze weinig geld had, zou de bediende haar daags voordien al hebben voorgesteld om de sigaretten “in natura” betalen. Met seks dus.

Eerst ontkend

De beklaagde werd in de winkel gearresteerd, maar ontkende dat hij seks had gehad met de jonge vrouw. Toen bleek dat zijn sperma op haar was aangetroffen, bekende hij alsnog de seksuele betrekkingen. Naar eigen zeggen was er wel sprake van wederzijdse instemming.

De procureur hechtte daar geen geloof aan en vroeg een “passende straf”. De verdediging vroeg de vrijspraak. “Het slachtoffer heeft pas klacht ingediend nadat mijn cliënt haar duidelijk had gemaakt dat hij hun overeenkomst wilde stopzetten”, pleitte de advocaat van Z.M. “Bij het slachtoffer zijn ook geen verwondingen vastgesteld.” De rechtbank doet uitspraak op 27 maart. (AFr)