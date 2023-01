Oostendse vrouw die haar vriend ei zo na doodstak met een steakmes mag de gevangenis verlaten

Een 40-jarige vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse strafrechtbank vijf jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor poging tot doodslag op haar vriend. In een dronken bui plantte M.V. een steakmes zo diep in de hals van het slachtoffer dat zijn ruggenmerg geraakt werd. “Maar ze wilde hem niet dood”, pleitte haar advocaat.

M.V. en haar vriend leerden elkaar kennen in een ontwenningskliniek en hadden vaak ruzie als ze weer eens gedronken hadden. Op 27 december 2021 liep een ruzie in hun toenmalige woning in Blankenberge evenwel zwaar uit de hand. M.V. nam in de keuken een steakmes en plantte dit in de hals van haar vriend. Het lemmet boorde zich zodanig diep dat het ruggenmerg geraakt werd. “Het scheelde geen haar of het slachtoffer had het niet overleefd”, verduidelijkte procureur Joke Vandegehuchte.

Het slachtoffer vertoonde na de feiten verlammingsverschijnselen, verbleef lange tijd in een revalidatiecentrum en moest zich maandenlang behelpen met een rolstoel. Tijdens het onderzoek verklaarde hij dat hij ook agressief uit de hoek kan komen als hij gedronken heeft. Wat de juiste aanleiding was voor de steekpartij kon het slachtoffer noch de dader vertellen. Ze waren allebei zodanig dronken dat ze zich haast niets meer konden herinneren.

Nog steeds een koppel

Na de feiten belde M.V. zelf de hulpdiensten op. Ze werd in de boeien geslagen, maar kwam een viertal maanden later voorwaardelijk vrij. De vrouw bleef echter zwaar drinken en belandde op 26 oktober met 3,9 promille alcohol in het bloed op de spoeddienst van het ziekenhuis. Toen ze op 22 november nog maar eens betrapt werd met alcohol belandde ze opnieuw in de gevangenis.

Het openbaar ministerie vroeg vier jaar effectieve celstraf voor M.V. Haar advocaat Jorn Verminck betwistte tevergeefs de intentie om te doden, maar drong wel met succes aan op een voorwaardelijke straf. M.V. en het slachtoffer vormen nog steeds een koppel. “Ik kan dit geen plaats geven en voel me zo schuldig”, zei ze tijdens het proces. “Mijn vriend is mijn zielsverwant.” Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij maar vroeg enkel een symbolische euro. (AFr)