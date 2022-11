Oostendse twintiger die minderjarige vriendin brutaal afranselde in garage en seksfilmpje van haar verspreidde krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 22-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld, belaging en wraakporno.

Tussen beklaagde K.L. en zijn toen zeventienjarige vriendin waren al langer problemen, maar in de nacht van 9 op 10 april bereikten die een hoogtepunt. K.L. kwam het minderjarige meisje toen opzoeken op café en duwde haar tegen een muur. Enkele vrienden kwamen tussenbeide en een vriendin van het slachtoffer kreeg daarbij een slag van K.L.

Later die nacht nam K.L. zijn vriendin mee naar een ondergrondse parkeergarage waar hij haar van een trap gooide en enkele kopstoten verkocht. Vervolgens sleurde hij haar bij de haren over de grond en sloeg haar hoofd meermaals tegen geparkeerde wagens. Terwijl het meisje schreeuwde van de pijn zette L. zijn knie op haar keel, plaatste zijn handen op haar mond en fluisterde in haar oor: “Ik voed mij met jouw angst”.

Op 8 juni werd L. opgepakt, maar daags nadien werd hij terug gelost onder voorwaarden. Omdat hij die schond belandde hij terug achter de tralies. Onderzoek wees intussen uit dat hij via Snapchat een filmpje had verspreid waarin het meisje hem oraal bevredigde. De rechtbank hield evenwel rekening met zijn blanco strafregister. (AFr)