Oostendse stalker volgt wagen ex-vriendin met AirTags in zijspiegel en bumper: 37 maanden effectieve celstraf

Een 49-jarige Oostendenaar ging wel héél ver in het stalken van zijn ex-vriendin. N.R. volgde zelfs haar wagen door Apple AirTags in de zijspiegel en bumper te verbergen. De Brugse strafrechtbank veroordeelde hem tot 37 maanden effectieve celstraf.

N.R. en het slachtoffer, een 48-jarige vrouw uit Oudenburg, hadden drie jaar lang een relatie. Maar toen die in het voorjaar van 2021 op de klippen liep begon de Oostendenaar zijn ex op ziekelijke wijze te stalken. Zo bestookte hij de vrouw, haar familie en collega’s met talrijke beledigende e-mails waarin hij haar zwart maakte. De vrouw stapte uiteindelijk naar de politie en die maande N.R. aan om haar met rust te laten. Maar dat bracht geen zoden aan de dijk.

N.R. bleef e-mails versturen en ook berichten waarin hij het slachtoffer betichtte van overspel. Hij probeerde haar Telenet-account te hacken, prikte tot twee keer toe de banden van haar wagen lek en sloop meermaals rond in haar tuin. Hij ging er aan de haal met een schaduwdoek en verlichting. Op een nacht stak het slachtoffer de tuinverlichting aan en zag ze N.R. op het terras staan. Ten einde raad plaatste de vrouw uiteindelijk bewakingscamera’s.

Eerdere celstraf

Maar de Oostendenaar zette ook technologische snufjes in om zijn ex te stalken. Zo plaatste hij Apple AirTags in de zijspiegel en achterbumper van haar wagen zodat hij die kon volgen. Op 23 september vorig jaar werd de man uiteindelijk opgepakt en aangehouden. De man was niet aan zijn proefstuk toe want hij kreeg al eens twee jaar voorwaardelijke celstraf voor belaging, diefstal, woonstschennis, vernielingen en verboden wapens.

Aan zijn ex moet N.R. ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)