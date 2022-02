Oostendse serieverkrachter betwist merendeel van de feiten tijdens nieuw proces

Op het nieuwe proces over een reeks brutale verkrachtingen in Oostende heeft verdachte Hayk Terterian (34) – in tranen – slechts twee feiten bekend. Volgens zijn advocaten is er bij alle overige feiten sprake van twijfel. “Er liep blijkbaar een lookalike rond”, klonk het onder meer. De Armeniër kreeg ruim zes jaar geleden 25 jaar cel opgelegd maar tekende na zijn arrestatie verzet aan.

Relatief klein van gestalte, kop in kas en met tranen in de ogen. De man die maandag geboeid de Brugse strafrechtbank werd binnengebracht deed niet meteen aan een gewelddadige serieverkrachter denken. De feiten waarvoor Hayk Terterian terechtstaat zijn nochtans niet min. De Armeniër wordt ervan verdacht tussen oktober 2011 tot augustus 2012 tien vrouwen – tussen 17 en 43 jaar oud – op brutale wijze te hebben verkracht in Oostende. De slachtoffers werden telkens langs achteren vastgegrepen en veelal met de dood bedreigd. In sommige gevallen gebruikte de dader bruut geweld. Zo werd een slachtoffer met het hoofd tegen een muur gekwakt, een ander slachtoffer kreeg een mes op de keel gezet.

De speurders stonden lange tijd voor een raadsel tot er in augustus 2012 een DNA-spoor van wordt aangetroffen op de broek van één van de slachtoffers. Dit blijkt toe te horen aan Hayk Terterian, een Armeense twintiger die gekend is voor geweldpleging en wapenbezit. Wanneer de politie hem op 24 augustus willen inrekenen in zijn ouderlijke woonst in de Duivenhokstraat in Oostende kan hij eventueel via de achtertuin ontkomen. Terterian verdween van de radar en topte jarenlang de lijst van de meest gezochte criminelen in Europa.

In december 2015 werd Terterian bij verstek tot 25 jaar cel veroordeeld voor verkrachting, aanranding, poging tot doodslag en foltering. Hij werd ook vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Wanneer Terterian drie jaar later in Polen wordt opgepakt voor geweldsdelicten tekent hij verzet aan tegen zijn veroordeling. Nadat hij voor de feiten in Polen elf jaar cel krijgt wordt hij in oktober voor een jaar aan ons land “uitgeleend” voor zijn nieuwe proces.

Rechten geschonden

Advocaat Luc Arnou opende maandag de strijd met de vraag om de strafvordering onontvankelijk te verklaren. “Cruciale stukken uit het dossier werden niet in het Armeens vertaald en een test met de leugendetector werd ons – wegens corona – geweigerd. De rechten van verdediging werden flagrant geschonden. Bovendien lag het onderzoek in de loop van 2013 en 2014 liefst zeventien maanden stil. De redelijke termijn is duidelijk overschreden.”

Terterian bekende slechts twee van de tien verkrachtingen. Bij alle overige feiten is er volgens de verdediging sprake van twijfel. Advocaat Michele Walgraeve verwees in zijn pleidooi zelfs naar potentiële andere verdachten. “Een cafébaas en meerdere getuigen herkenden onze cliënt in oktober 2012 ten onrechte als de amokmaker die de avond voordien zijn zaak op stelten had gezet en een glasscherf had gebruikt als wapen”, pleitte hij. “Maar Hayk zat op dat moment al in het buitenland. Er liep in die periode duidelijk een lookalike van hem rond in Oostende.”

Volgens Walgraeve gooiden de speurders alle feiten op een hoopje terwijl de werkwijze volgens hem vaak verschilde. “De feiten werden losjes aan hem toegeschreven omdat er paniek heerste in Oostende en de rust moest terugkeren.” De raadsman overliep één voor één de feiten en probeerde de bewijzen telkens onderuit te halen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de persoonsbeschrijvingen van de dader. “De ene keer was er sprake van een Noord-Afrikaan met Arabisch accent en kroezelhaar, de andere keer van onverzorgde man met spleetogen.”

Bekentenis

Terterian bekende niettemin twee feiten. Op 29 oktober 2011 dwong hij een vrouw met een mes tot orale seks in het Leopoldpark. Hij liet toen sperma achter op haar broek. Zijn DNA werd ook aangetroffen op de jas van een vrouw die op 10 augustus 2012 misbruikt werd op het strand. Toen die feiten aan bod kwamen barstte Terterian in tranen uit. “Uit schrik voor deportatie naar Armenië sloot ik mezelf jarenlang op in huis. Door drank en medicatie was ik mezelf niet in die periode. Ik schaam mij diep en voel me schuldig omdat ik het leven van die vrouwen kapot heb gemaakt.” Arnou vroeg om de straf drastisch te milderen. “Die 25 jaar cel is fel overdreven”, stelde hij.

Volgens de procureur huilde Terterian vooral uit zelfbeklag. “Het onderzoek is bijzonder grondig gevoerd”, stelde Wendy Van Raepenbusch. “De werkwijze was telkens gelijklopend en telkens was sprake van bedreigingen met een Slavisch accent. Gedragswetenschappers maakten een daderprofiel op waarmee de beklaagde aan de feiten kon worden gelinkt. Opmerkelijk: kort voor en kort na een verkrachting stuurde hij berichten naar zijn vriendin. Maar op het moment van de feiten zelf: radiostilte.”

De procureur vroeg om de bestreden straf integraal te bevestigen. De uitspraak volgt op 28 maart. (AFr)