Oostendse serieverkrachter (29) die slachtoffers drogeerde krijgt acht jaar effectieve celstraf

Hij gaf zich op een erotische datingsite uit voor een rijke, zieke man en beloofde grote sommen geld. Maar vrouwen die ingingen op het voorstel van Fabian D. (29) werden verdoofd en verkracht. Een van zijn slachtoffers lag zelfs twee dagen buiten westen. Donderdag kreeg de Oostendenaar acht jaar effectieve celstraf opgelegd. Hij werd ook nog eens tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Op 16 juli vorig jaar legde een vrouw klacht neer bij de politie van Oostende. Ze had de avond voordien afgesproken met een persoon die zich op de erotische datingsite Afspraakjes.com had uitgegeven voor een rijke, zieke man. Hij had haar 30.000 euro beloofd om onder lichte verdoving seks met haar te hebben. De Oostendse vrouw was evenwel compleet suf van de kalmeermiddelen die Fabian D. haar had toegediend en van de betaling kwam niets in huis.

De zaak kon gelinkt worden aan een gelijkaardig dossier van 9 juli vorig jaar in Veldegem. Na een afspraakje via dezelfde website was een vrouw twee volle dagen bewusteloos, tot haar ouders haar in die toestand aantroffen. “Zelfs drie dagen na het contact met de beklaagde zaten er nog sporen van kalmeermiddelen in haar bloed”, pleitte meester Mario Renodeyn. “Een half pilletje meer en we mochten haar begrafenis regelen.” Ook de Veldegemse kreeg de beloofde 15.000 euro niet.

Het DNA van D. werd ook nog aangetroffen na de verkrachting van een vrouw op 23 april 2019 in Wevelgem. Het slachtoffer was eveneens actief op Afspraakjes.com en verklaarde dat ze die avond door een indringer misbruikt werd. Op 18 juli vorig jaar werd D. in de boeien geslagen en sindsdien zit hij in de cel.

Wederzijdse toestemming

Procureur Fien Maddens had tien jaar cel en een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevraagd. Ze merkte op dat D. in januari 2021 al drie jaar voorwaardelijke celstraf kreeg voor kinderporno, voyeurisme en aanranding van de dochters van zijn ex-vriendin. “De beklaagde is een gevaar voor de maatschappij”, besloot ze.

Volgens D. zelf verliep alles met wederzijdse toestemming. “Die dames waren op zoek naar een extreme date tegen betaling”, pleitte meester Reginald Van Belleghem. “Ze gingen ermee akkoord om die pillen te nemen. Wat mijn cliënt deed was moreel verwerpelijk, maar daarom niet strafbaar.” Volgens Van Belleghem had de Veldegemse vrouw verzwegen dat ze ook antidepressiva nam. “Daarnaast dronk ze ook nog eens alcohol. Dat ze slecht reageerde was door haar eigen toedoen.”

D. ontkende dat hij ooit in Wevelgem was geweest, maar de rechtbank hechtte daar donderdag geen geloof aan. Dat de andere vrouwen hadden ingestemd met seks deed de procureur af als onzin. “Het was niet de afspraak dat ze volledig buiten westen zouden zijn. Van toestemming kon geen sprake meer zijn.”

Volgens de rechtbank was er sprake van verkrachting omdat D. door geld te beloven een list gebruikte om seksuele handelingen te kunnen stellen. Voor schuldig verzuim werd de twintiger evenwel vrijgesproken. Na zijn effectieve celstraf van acht jaar zal D. nog tien jaar ter beschikking staan van de strafuitvoeringsrechtbank, die hem zo nodig terug kan opsluiten. De Oostendenaar is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)