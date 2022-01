Oostendse politie-inspecteur aangevallen met mes: “Haar kogelwerend vest beschermde haar, maar psychologische impact niet onderschatten”

Zaterdagavond werd een politie-inspecteur tijdens een interventie in de kogelwerende vest gestoken met een mes. “Onze collega liep geen fysieke verwonding op, maar de psychologische impact is niet te onderschatten”, zegt korpschef Philip Caestecker. De zaak ligt nu bij het parket.

De feiten speelden zich kort na 23.00 uur af. Een politiepatrouille werd aangesproken dat er een vechtpartij gaande was bij een horecazaak nabij het Monacoplein. De patrouille snelde ter plaatse en slaagde erin om de vechtende personen uit elkaar te halen.

Tot plots één van de vechtersbazen een messteek toediende in de zijde van een politie-inspecteur. Daarbij werd de kogelwerende vest van de inspecteur voor een stuk doorboord. De verdachte – een 37-jarige man – trachtte te vluchten, maar werd aan de Kursaal-Westhelling overmeesterd. De man is geen onbekende bij de politie.

Poging tot doodslag

“Onze collega liep gelukkig geen fysieke verwondingen op. Ze had haar kogelwerende vest aan, die de zijkant van het lichaam beschermt dankzij twee over elkaar schuivende platen. Was de messteek enkele centimeters hoger, werd haar lichaam wél geraakt. Ze liep dan wel geen fysieke verwondingen op, maar de psychologische impact van zo’n incident kan niet onderschat worden. Onze collega kan hierbij binnen ons korps op de nodige ondersteuning rekenen.”

De zaak wordt verder behandeld door het parket van Brugge. De man is aangehouden voor poging doodslag.