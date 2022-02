Oostendse kooivechter verbrijzelt ruit gerechtsgebouw met blote vuist

Twee Oostendse twintigers staan in de Brugse rechtbank terecht voor een gewelddadige diefstal in het drugsmilieu. Een van hen ging in de gangen van het Brugse gerechtsgebouw compleet door het lint.

Op 22 april vorig jaar kwamen Tibo V. (23) en Abubakar O. (27) een openstaande schuld van 250 euro “innen” in sportpark De Schorre in Oostende. Ze reden de wagen van slachtoffer N.A. en zijn maat, die in De Schorre cannabis kwamen kopen, klem en gingen hen meteen te lijf. Ze maakten daarbij gebruik van een wapenstok en graaiden een enveloppe met ruim 1.000 euro cash mee uit de wagen van de slachtoffers.

Naar ziekenhuis

V. werd kort nadien opgepakt, maar O. werd pas een maand later geklist. Toen de Tsjetsjeen, een voormalig kooivechter, vernam dat hij werd aangehouden sloeg hij met de blote vuist een ruit stuk in de gangen van het justitiepaleis. Zijn hand moest achteraf genaaid worden in het ziekenhuis.

Tibo V. liep al zes veroordelingen op in de politierechtbank, waaronder twee voor corona-inbreuken. Hij riskeert drie jaar voorwaardelijke celstraf. Voor O. vroeg de procureur 40 maanden effectieve celstraf. Hij liep ook al heel wat veroordelingen op, onder meer voor wapens, weerspannigheid en rijden ondanks een rijverbod. Na zijn voorwaardelijke vrijlating ging O. opnieuw uit de bocht door op Facebook de dood van een Oostendse politiemotard te vieren.

V. gaf het gestolen geld intussen terug. Zijn advocaat drong aan op een werkstraf. De advocaat van O. vroeg eveneens een werkstraf. Volgens de beklaagden was de wapenstok van het slachtoffer. De uitspraak volgt op 8 maart. (AFr)