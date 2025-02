Oostendse filmmaker Klaas Backers (38) slachtoffer van vandalen: “Ik snap niet hoe mensen daar hun plezier uit kunnen halen”

Vorige week liep hij nog op de rode loper van Filmfestival Oostende voor de première van zijn documentaire. Zaterdag werd zijn wagen bekrast in de wijk waar hij woont. De Oostendse filmmaker Klaas Backers is furieus. “Wie doet nu zoiets?”

Klaas Backers maakte vorig jaar een documentaire over ultrasporter Matthieu Bonne en zijn poging om het wereldrecord triatlon te verbreken. Zo werkte Bonne acht triatlons af in evenveel dagen. Meteen voldoende voer voor de eerste filmische documentaire voor Backers. De documentaire ‘8 Islands’ gooide meteen hoge ogen. Voldoende reden dus om er een vervolg aan te breien.

Première docu

Vorige week ging ‘Peaks of Friendship’ in première op Filmfestival Oostende. Het was meteen de tweede documentaire voor de Oostendse filmmaker. Daarin toont hij hoe twee nobele onbekenden voor een enorme uitdaging staan om de Mont Blanc te beklimmen. Het leidt hen tot een vriendschap, waar zelfs Klaas ondertussen deel van uitmaakt. Afgelopen woensdag flaneerde hij nog over de rode loper voor de première van de documentaire.

Zaterdag stond de man echter voor een nare ontdekking. Onbekende(n) hadden immers een kras in zijn wagen getrokken van voor tot achter. Backers woont in de Vuurtorenwijk in Oostende en had zijn wagen voor zijn deur geparkeerd. “Toch fijn vertoeven in een buurt waar het vol zit van creatievelingen die een saaie zwarte auto gratis voorzien van een elegante witte streep”, klonk het ludiek op sociale media.

“Dit is met opzet andermans eigendom beschadigen. Maar blijkbaar is dit voor sommige mensen echt wel lachen geblazen”

Toch kan Backers niet lachen met het voorval. “Ik begrijp niet hoe mensen daar nu hun plezier uit kunnen halen”, zegt Backers. “Dit is met opzet andermans eigendom beschadigen. Maar blijkbaar is dit voor sommige mensen echt wel lachen geblazen. Een van mijn beste vriendinnen maakte onlangs hetzelfde mee. Haar wagen stond geparkeerd ter hoogte van het Kursaal in Oostende en ook haar wagen werd bekrast. Ze had haar wagen misschien twee uur daarvoor achtergelaten. Onvoorstelbaar tot wat mensen in staat zijn.”

Klaas Backers roept op tot getuigen. “Als iemand iets gezien heeft, mag die persoon dat altijd laten weten. Ik heb tot nu tot nog geen klacht ingediend bij de politie, maar ik ben wel van plan om dat te doen”, besluit de filmmaker.