Oostendse broers die volkscafé overvielen met mes en hamer ook verdacht van reeks inbraken in horecazaken

De twee Oostendse broers die in de cel zitten voor een gewapende overval op het volkscafé Den As in Mariakerke, worden nu ook verdacht van een reeks inbraken in horecazaken. De Brugse raadkamer verlengde hun aanhouding dinsdag met een maand.

Gewapend met een hamer en een mes stormden de broers L. op 3 februari rond 21 uur het volkscafé Den As langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. Hoewel er nog een vijftal klanten aanwezig waren, stapten de twee op de uitbater af en bedreigden hem. Twee klanten kwamen tussenbeide. Eén van hen kwam evenwel ten val en brak daarbij een been.

Diefstal ontkend

De uitbater verwittigde de politie waarop de broers, 24 en 27 jaar oud, op de vlucht sloegen. Volgens de uitbater graaiden ze 300 à 400 euro uit de kassa mee. De politie trof de oudste broer aan onder een geparkeerde wagen. De jongste werd daags nadien opgepakt in Gistel. De buit bleef spoorloos, maar de twee ontkennen dan ook met klem dat ze geld stalen. Volgens hun advocaat waren ze dronken en wilden ze de uitbater enkel schrik aanjagen in het kader van een aanslepend conflict.

Vijftal inbraken

De broers werden aangehouden en zitten nog steeds in de cel. De raadkamer wees hen recent door naar de rechtbank voor de gewapende overval. Volgens het gerecht komen de twee ook in aanmerking voor een vijftal inbraken en enkele pogingen daartoe in horecazaken in de tweede helft van januari. Het gaat onder andere om inbraken in restaurant De Kallebasse in Moere en bistro ’t Steedje in Oudenburg. De jongste broer legde al bekentenissen af. Een maand geleden werd nog een andere verdachte aangehouden voor de inbraken. (AFr)