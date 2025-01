Oostends koppel sleurt bumperklever uit wagen voor ogen van kinderen: twee jaar celstraf met uitstel

Een koppel uit Oostende heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen voor verkeersagressie. In Brugge gingen ze een bumperklever te lijf. De gevolgen waren niet min.

S.D. (37) en zijn partner P.C. (43) keerden op 16 oktober 2022 huiswaarts na een daguitstap in Brugge. Maar tijdens de rit kregen ze het aan de stok met de bestuurder van een Mercedes, die volgens hen voortdurend aan het bumperkleven was. S.D. trapte het rempedaal van zijn wagen in en stapte op de bestuurder van de Mercedes af.

Volgens het slachtoffer begon S.D. tegen zijn wagen te stampen. “Hij gaf mijn cliënt ook vuistslagen en elleboogstoten”, pleitte advocaat Stijn Timmerman. “Vervolgens probeerde hij samen met zijn partner mijn cliënt uit zijn wagen te sleuren. Hij liep daarbij een ernstig rugletsel op en moest zijn bakkerij sluiten tijdens de eindejaarsperiode.”

Procureur Fauve Nowé benadrukte dat de twee minderjarige kinderen van de beklaagden op de achterbank zaten. “Dat zij alles zagen maakt de feiten des te ergerlijker”, stelde ze. Ze vroeg voor het koppel twee jaar cel, de minimumstraf wanneer de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer langer is dan vier maanden.

P.C. ontkende dat ze sloeg en vroeg tevergeefs de vrijspraak. “Ze stapte op de burgerlijke partij af om verhaal te halen”, pleitte meester Sien Sablain. “Hij reed immer zodanig dicht achter hen, dat de kinderen begonnen te huilen.” Volgens meester Sablain kwam S.D. tussenbeide toen het slachtoffer dreigde uit te halen. Voor hem vroeg ze opschorting van straf.

“Wij beschermden enkel onze kinderen”, stelde P.C. “Anders zouden we nooit zoiets doen”, vulde haar partner aan. De rechtbank hield het uiteindelijk op twee jaar cel met uitstel. Aan het slachtoffer moet het koppel ruim 17.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)