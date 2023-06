Oostends ex-lid hiphopbende RAW13 die in slaap viel in rechtszaal krijgt negen maanden cel voor partnergeweld

Oostendenaar Jason R. (33), ex-lid van de beruchte hiphopbende RAW13, heeft voor de Brugse rechtbank negen maanden cel gekregen voor slagen aan zijn vriendin. Bij de behandeling van zijn zaak begin mei viel de man in slaap in de rechtszaal.

Op 13 april vorig jaar kregen R. en zijn vriendin slaande ruzie op straat in Oostende. Getuigen zagen hoe hij haar meerdere vuistslagen en schoppen gaf, zelfs toen ze al op de grond lag. R. noch zijn vriendin wilden achteraf iets aan de politie verklaren over het incident.

Volgens de verdediging zijn R. en zijn vriendin nog steeds samen en verloopt hun relatie nu beter. “Ze waren beiden onder invloed van drugs”, pleitte meester Eline Danneels begin mei. “Op zo’n moment verliest mijn cliënt de controle over zijn daden. Zijn vriendin gebruikte trouwens ook geweld.”

Opmerkelijk: terwijl hij wachtte op de behandeling van zijn zaak viel R. in slaap in de rechtszaal. “Zijn we een beetje moe misschien?”, sneerde de rechter, toen de Oostendenaar voor haar stond. “Ik slaap slecht door de vele kopzorgen”, antwoordde hij.

Hoewel hij een versufte indruk maakte, beweerde R. dat hij bijna geen drugs meer gebruikt. “Sowieso kan ik zonder begeleiding afkicken”, stelde hij. De rechter plaatste daar evenwel grote vraagtekens bij.

R. werd in het verleden al veroordeeld voor diefstal, slagen, drugs, weerspannigheid, bedreigingen en vernielingen. Een aantal van die feiten pleegde hij als toenmalig lid van de beruchte hiphopbende RAW13, die in 2015 een bloedbad aanrichtte in de Torhoutse Stationsstraat. R. was niet betrokken bij de moord en dubbele moordpoging, maar werd wel als getuige verhoord op het assisenproces. (AFr)