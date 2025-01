Oostendenaar slaat zwangere vriendin en takelt haar toe in bijzijn pasgeboren zoontje: tien maanden voorwaardelijke celstraf

Een 29-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld en belaging.

Op 1 mei 2022 kwam beklaagde A.D. (29) rond 3 uur ’s nachts thuis. Zijn vriendin had de deur gesloten, maar toen D. ermee dreigde in te breken met een brandblusapparaat, liet ze hem toch binnen. A.D. rookte een joint en kroop bij zijn vriendin in bed. Hij begon haar intiem te betasten, maar toen ze hem afwees gingen de poppen aan he dansen.

In het bijzijn van hun pasgeboren zoontje greep A.D. zijn vriendin bij de keel en wurgde haar met beide handen. Na enkele seconden loste hij zijn greep en sloeg hij het slachtoffer met haar gsm tegen het hoofd. Uiteindelijk sleurde hij haar bij de haren naar de gang. Daar ging hij met zijn knieën in haar nek zitten. Ten slotte trok hij haar mee naar de gemeenschappelijke gang. De deur sloeg dicht waarna het slachtoffer de politie belde.

Tijdens haar verhoor verklaarde het slachtoffer dat ze al slaag kreeg sinds ze op 21 augustus 2021 was samen gaan wonen met A.D. Op een dag had hij haar dooreen geschud in de wagen en achtergelaten op de ‘boerenbuiten’. Ook tijdens haar zwangerschap zou ze slagen geslagen zijn. A.D stelde dat hij jaloers was door bepaalde zaken op sociale media. Maar hij beweerde dat het slachtoffer overdreef.

De relatie werd hersteld, maar op 6 mei 2023 verwittigde het slachtoffer opnieuw de politie. Het geweld hield immers aan. A.D. sloeg, wurgde en beet haar. De politie hielp haar om het huis te verlaten. De vrouw trok naar een vluchthuis, maar daar bleef A.D. haar telefonisch belagen. De man moet zich de komende drie jaar aan een resem strikte voorwaarden houden, waaronder een alcoholverbod. De rechtbank hield rekening met zijn blanco strafblad. (AFr)