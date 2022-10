Oostendenaar riskeert twee jaar voorwaardelijke celstraf nadat brief met kinderporno in verkeerde brievenbus belandt

Een 66-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Bij de beelden die hij per post naar een Limburger stuurde, verzon M.N. verhaaltjes waarin hij de namen gebruikte van dichte familieleden.

De bal ging aan het rollen toen een van de brieven van M.N. op 7 januari vorig jaar in de brievenbus belandde van de buurvrouw van zijn Limburgse ‘pennenvriend’. In de enveloppe staken kinderpornografische foto’s en een brief met een verhaal over seks met minderjarigen. Veel moeite om de afzender te vinden, had de politie niet aangezien M.N. zijn naam en adres op de enveloppe had genoteerd. Drie dagen later vielen de speurders binnen in de woning van de Oostendenaar: ze troffen er kinderporno aan.

In zijn verhoor gaf de zestiger toe dat hij in zijn brieven fantaseerde over seks met minderjarigen. “Maar ik heb nooit seksuele contacten gehad met kinderen”, zo benadrukte hij. Hij wisselde naar eigen zeggen alleen foto’s uit met een man die hij via een contactadvertentie had leren kennen. Op zijn vraag voorzag hij de foto’s van fantasieverhalen waarin hij de namen gebruikte van dichte familieleden.

Verder onderzoek wees uit dat de man sinds april 2019 geregeld naar kinderporno surfte op het internet. Bovendien bleek N. in 2006 al eens veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarige.

Zoekertje

Volgens de verdediging liet N. zich meeslepen en verstuurde hij hoofdzakelijk foto’s van kinderen tijdens nudistenkampen. “Hij ging door een periode van depressie na het overlijden van zijn moeder en zijn partner”, zo pleitte meester Nelson Vanlocke. “Hij was eenzaam en raakte dan nog eens 2.000 euro kwijt door phishing. Uiteindelijk ging hij in op een pervers zoekertje.”

Nadat de feiten aan het licht waren gekomen, zat N. een maand in voorhechtenis. “Hij is als een betere persoon weer buiten gekomen”, aldus meester Vanlocke. “Als je in een neerwaartse spiraal zit, weet je soms niet meer wat je doet”, zo vulde M.N. nog aan.

De uitspraak volgt op 14 november. (AFr)