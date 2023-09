Oostendenaar riskeert maand cel voor vernieling slagboom Churchill-parking: “Ik sloeg in paniek”

Een 35-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank een maand cel en 800 euro boete voor vernieling van een slagboom. J.C. had een opmerkelijke uitleg voor de feiten.

Op 18 september vorig jaar wou J.C. met zijn wagen de Churchill-parking langs de Natiënkaai in Oostende verlaten. Op camerabeelden was te zien hoe hij stil bleef staan voor een gesloten slagboom. “De beklaagde stapte uit en plooide de slagboom helemaal over zodat hij verder kon rijden”, aldus de procureur.

De politie kon de man identificeren op basis van zijn nummerplaat. “Ik sloeg in paniek, want ik had mijn auto de volgende dag nodig”, verklaarde hij tijdens zijn verhoor. Of de slagboom defect was of J.C. niet wou betalen, is niet duidelijk. Hij kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces.

Het herstel van de slagboom kostte 510 euro. Daarvan zou J.C. al een deel hebben vergoed. De rechtbank doet uitspraak op 17 oktober. (AFr)