Oostendenaar riskeert celstraf nadat hij grootmoeder (83) de keel dichtknijpt, maar thuisverpleegster erger kan voorkomen

Een 26-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf voor geweld tegen zijn ex-partner en grootmoeder. B.L. zou hen allebei bij de keel hebben gegrepen, maar dat ontkent hij zelf met klem.

Op 30 oktober 2021 snelde de politie naar de toenmalige woning van B.L. in Middelkerke. Zijn ex zat huilend op straat en verklaarde dat B.L. haar keel met beide handen had vastgegrepen. Hij kon de relatiebreuk van enkele weken eerder niet verkroppen en vroeg tevergeefs een tweede kans. Vervolgens had hij haar hardhandig aan de deur gezet.

Na het incident trok B.L. in bij zijn toen 83-jarige grootmoeder in Oostende waar hij op 1 december 2021 door het lint ging tijdens een discussie over zijn beperkte aandeel in het huishouden. Toen zijn oma hem vergeleek met zijn moeder, die in de gevangenis zat, greep hij haar bij de keel en probeerde hij haar te wurgen. De thuisverpleegster kwam evenwel tussenbeide. “Zonder haar ingrijpen was het erger afgelopen”, aldus de procureur.

Voorhechtenis

Na twee maanden voorhechtenis kwam L. terug vrij, maar lapte hij zijn voorwaarden aan zijn laars. De procureur vroeg donderdag achttien maanden cel. Volgens de verdediging was van wurging geen sprake. Meester Matthias Devriendt vroeg een voorwaardelijke celstraf.

In het verleden kreeg L. al eens achttien maanden cel voor drugsfeiten. En in mei 2022 kreeg hij bij verstek tien maanden cel voor loondiefstal bij zijn toenmalige werkgever Australian Ice Cream in Oostende. Hij ging er met bijna 4.700 euro aan de haal. Tegen die veroordeling tekende hij verzet aan. Meester Devriendt vroeg voor die feiten een werkstraf. De uitspraak in de beide dossiers volgt op 1 februari. (AFr)