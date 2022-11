Oostendenaar krijgt voorwaardelijke celstraf voor bedreiging met keukenmessen

Een 45-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor doodsbedreigingen. Voor poging tot doodslag werd Fabian L. vrijgesproken.

Op 4 juni vorig jaar kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen Fabian L. en C., de huisgenoot van zijn overbuur. C. mocht enkele spullen bij L. stockeren, maar wou die niet meer komen ophalen. Toen L. naar eigen zeggen een slag in het gezicht had gekregen van C. kwam de politie omstreeks 11 uur een eerste keer ter plaatse. Die kon de beide kemphanen kalmeren.

Maar amper een half uur later liep de situatie helemaal uit de hand toen L. met twee keukenmessen in de handen op het slachtoffer afstormde. C. kon zich verschansen in de hal van zijn appartementsgebouw, waarop L. hem met de messen bedreigde voor de gesloten glazen deur. “De beklaagde richtte de messen op het slachtoffer en maakte een teken ter hoogte van zijn hals”, verduidelijkte procureur Joke Vandegehuchte.

L. keerde terug naar zijn woning en bij aankomst van de politie verklaarde hij dat het zijn bedoeling was om het slachtoffer dood te steken. Vandegehuchte vroeg een voorwaardelijke celstraf. Volgens de verdediging was L. het pestgedrag vanwege C. kotsbeu. Die laatste filmde het incident en op de beelden was te horen hoe hij L. bleef uitdagen. “Die deur zou mijn cliënt niet tegen hebben gehouden als hij het slachtoffer écht had willen doden”, klonk het bij de verdediging, die met succes de vrijspraak vroeg voor poging tot doodslag. (AFr)