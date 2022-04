Oostendenaar krijgt vijftien maanden voorwaardelijke celstraf voor drie vechtpartijen

Een 26-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor drie vechtpartijen en weerspannigheid.

Op 25 juli 2019 deelde S.G. in de buurt van strandbar Hippo Beach in Bredene klappen uit aan zijn vriendin. Een man uit Charleroi was daar getuige van maar toen hij tussenbeide wou komen gaf S.G. hem een kopstoot. Het slachtoffer hield daar een gebroken neus aan over. De politie trof in de buurt ook een zestienjarige jongen uit Puurs aan. Hij had een bloedneus en had naar eigen zeggen een stamp van S.G. in het gezicht gekregen. G. werd gearresteerd maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot.

Volgens de verdediging was G. in een razernij ontstoken nadat hij vernomen had dat een andere man zijn vriendin had betast. De Oostendenaar moest zich ten slotte ook verantwoorden voor slagen aan een kameraad op 3 februari 2020 in Oostende. Een maand voor de feiten aan de strandbar kreeg hij ook al een werkstraf opgelegd voor geweldpleging en in 2015 kreeg hij bovendien drie jaar cel in een drugszaak. In het huidige dossier vroeg hij tevergeefs de vrijspraak voor weerspannigheid. Zijn advocaat Joris Van Maele stuurde wel met succes aan op een voorwaardelijke straf. (AFr)