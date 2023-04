Oostendenaar krijgt vier maanden cel voor klappen aan jonge moeder met kinderwagen op bus

Een 43-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden cel gekregen voor twee feiten van geweld.

Op 23 juni vorig jaar snelde de politie naar een vechtpartij op het Prinses Stephanieplein in Oostende. Op een bankje zat een man met een snijwonde aan de neus en een bloedende lip. Naar eigen zeggen had hij tien euro gegeven aan K.V. om bier te halen. Toen die terugkeerde zou hij hem zonder reden enkele slagen in het gezicht hebben gegeven.

Op 4 juli vorig jaar nam een 25-jarige vrouw in Oostende de bus richting Diksmuide. Omdat ze een kinderwagen bij had ging ze op een plaats staan voor rolstoelgebruikers. Zo kon ze haar kinderen in de gaten houden. K.V. stapte op ter hoogte van het Professor Mac Leodplein. Hij wou de plaats van de jonge moeder, maar omdat zij die niet wou afstaan gaf V. haar enkele slagen in het gezicht. Ze hield daar een blauw oog en een pijnlijke schouder aan over. Ze kreeg 300 euro schadevergoeding toegekend.

K.V. kwam niet opdagen voor zijn proces, maar tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij zich van het incident op de bus niets meer kon herinneren. Het slachtoffer van de vechtpartij op het Prinses Stephanieplein had volgens hem iets uit zijn rugzak genomen. Daarbij zou hij hem met de vlakke hand geslagen hebben. (AFr)