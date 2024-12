Oostendenaar krijgt twee jaar celstraf met uitstel voor aanranding tienermeisje

Een 32-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar cel met uitstel gekregen voor aanranding van een 16-jarig meisje. J.S. ontkende de feiten met klem.

Op 3 januari 2022 stapte de moeder van het toen 16-jarige slachtoffer naar de politie. Het meisje verbleef in het weekend af en toe bij de dochter van een vriend van haar vader in Oostende. Maar tijdens die logeerpartijen zou de echtgenoot van die vriendin het slachtoffer meermaals op een grensoverschrijdende manier betast hebben. Telkens boven de kledij.

Bij een eerste incident op 30 december 2021 probeerde de Indiër het slachtoffer tijdens de afwas in de nek te kussen. Toen ze hem afwees, zou hij een mes gegrepen hebben. Twee dagen later betastte hij het meisje terwijl ze bij hem en zijn vrouw in bed lag. Het slachtoffer maakte op 3 januari een geluidsopmane waaruit bleek dat zij de aanrakingen niet wilde en dat de beklaagde haar tot twee keer toe vroeg om met hem te slapen.

De beklaagde ontkende de feiten met klem en beweerde dat er hooguit sprake was van ‘plagende’ aanrakingen. “Het was nooit met seksuele bedoelingen”, stelde advocaat Randall Huysentruyt. Volgens de verdediging was het meisje mogelijk jaloers omdat zij steeds minder contact had met zijn echtgenote sinds hij in oktober 2021 naar België verhuisde. “Het is toch vreemd dat zij na die vermeende bedreiging met een mes over de vloer bleef komen”, benadrukte Huystentruyt.

Maar de rechtbank achtte de feiten maandag wel degelijk bewezen en verwees daarbij naar de coherente en gedetailleerde verklaringen van het meisje. De verklaringen van S. zouden daarentegen niet overal in overeenstemming zijn met de bevindingen in het dossier. Aan de burgerlijke partijen kende de rechtbank in totaal 5.700 euro schadevergoeding toe. (AFr)