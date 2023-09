Oostendenaar die kin Aaron (24) middendoor sloeg hoeft niet naar de cel

De 23-jarige Oostendenaar die ruim vier jaar geleden de kin van Aaron Vandenbussche (24) middendoor sloeg tijdens een feestje in Oostende, krijgt zes maanden celstraf met uitstel. Hij hoeft dus niet naar de cel, maar toch reageert het slachtoffer opgelucht. “Het voornaamste is dat hij niet vrijuit gaat”, zegt de Oostduinkerkenaar. Dader D.V. is de feiten altijd blijven ontkennen.

Op 23 februari 2019 zette Aaron Vandenbussche samen met vrienden de bloemetjes buiten op een feestje in café De Wedergeboorte in Lombardsijde. Op dansvloer kwam hij tussenbeide in een vechtpartij, maar terwijl hij een van de kemphanen achteruit trok, werd hij op laffe wijze langs achteren aangevallen. De Oostduinkerkenaar kreeg een keiharde vuistslag op op zijn kin, die middendoor brak.

Op basis van camerabeelden werd Oostendenaar D.V. (23) als verdachte geïdentificeerd. Twee getuigen wezen hem aan als de man die de vuistslag uitdeelde. “Op de beelden is zelfs te zien hoe hij buiten nog eens trots met een zwaaibeweging toont hoe goed hij mijn cliënt wel mee had”, pleitte Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van het slachtoffer.

D.V. zelf waste de handen in onschuld. “Mijn cliënt was niet eens op dat feestje”, pleitte meester Jan Dekersgieter. “En het openbaar ministerie wou hem aanvankelijk zelfs buiten vervolging stellen omdat er te veel twijfel was. Die camerabeelden zijn heel onduidelijk.” De rechtbank zag dat evenwel anders en veroordeelde de jongeman, die eerder al twee keer veroordeeld werd voor drugs, tot zes maanden celstraf met uitstel.

Schadevergoeding

Aaron kreeg ruim 10.000 euro voorlopige schadevergoeding toegekend. De gevolgen van de slag zijn voor de jongeman dan ook bijzonder zwaar. Hij moet de rest van zijn leven verder met een titanium plaat in het gezicht. “Vroeger ging ik wekelijks karten, maar dat lukt nu niet meer aangezien ik geen helm kan dragen”, zucht hij. “En zaalvoetbal zit er ook niet meer in, want ik mag geen kopbal geven. Naar grote manifestaties, zoals een voetbalwedstrijd, ga ik niet meer.”

Hoewel zijn aanvaller niet naar de gevangenis moet, reageert Aaron opgelucht op de uitspraak. “Het voornaamste is dat hij schuldig werd bevonden en dus niet vrijuit gaat”, zegt hij. “Gelukkig zal hij ook de toekomstige kosten moeten vergoeden. Binnenkort moet ik immers nog twee implantaten krijgen.” (AFr)