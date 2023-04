Oostendenaar die ex bij de keel greep en met berichten bestookte moet drugs- en agressieprobleem aanpakken

Een 36-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld, belaging en woonstschennis. M.G. moet onder meer zijn drugs- en agressieprobleem aanpakken.

Op 24 januari vorig jaar greep M.G. tijdens een discussie zijn toenmalige vriendin bij de nek, gooide haar op het bed en begon haar te wurgen. De 39-jarige vrouw was hierdoor twee dagen werkonbekwaam. De Oostendenaar gaf toe dat hij het slachtoffer vastgreep, maar dat hij haar probeerde te wurgen ontkende hij met klem. Toch was het voor het slachtoffer voldoende om in februari 2022 na negen maanden haar relatie met M.G. te verbreken.

Voordeur ingestampt

De beklaagde kon de breuk niet verkroppen en bestookte zijn ex op 27 en 28 februari met 49 telefoontjes en liefst 173 berichten. De toon varieerde van excuserend naar beledigend en zelfs bedreigend. Op 28 februari kwam het opnieuw tot een gewelddadige confrontatie waarbij M.G. de woning van zijn ex binnendrong door de voordeur in te stampen. Vervolgens greep hij het slachtoffer bij de haren.

M.G. werd opgepakt en op 1 maart weer gelost onder voorwaarden. In het verleden liep de man al veertien veroordelingen op, onder meer voor slagen, diefstallen en drugs. Intussen zou hij zich herpakt hebben, al blijft hij wel cannabis roken. Als hij zijn drugs- en agressieprobleem niet aanpakt wordt zijn celstraf effectief. (AFr)