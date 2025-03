Oostendenaar bestookt vrederechter en politiemensen met aangetekende brieven: acht maanden celstraf met uitstel voor belaging

Hoewel de politie hem had aangemaand om daarmee te stoppen, bleef een 47-jarige Oostendenaar aangetekende brieven sturen naar een vrederechter en twee politiemensen. Dat breekt Najibullah M. (47) nu zuur op.

De Afghaanse Oostendenaar stuurde tussen 22 december 2022 en 14 februari 2023 een viertal brieven, veelal aangetekend, naar een Oostendse vrederechter. De brieven hadden telkens dezelfde onsamenhangende inhoud. In het voorjaar van 2024 verstuurde Najibullah M. (47) ook op drie verschillende dagen aangetekende brieven naar een agent van de lokale politie Oostende. Na seining werd hij op 12 april 2024 opgepakt.

In z’n verhoor verklaarde M. dat hij de brieven verstuurde, omdat hij “klacht wilde indienen bij de rechtbank”. De politie maande de man aan daarmee te stoppen, maar dat deed hij niet. Wel integendeel, want hij begon ook brieven te sturen naar de hoofdinspecteur die op 12 april 2024 zijn arrestatie had bevestigd.

Najibullah M. werd hierop voor de Brugse correctionele rechtbank gedaagd wegens belaging. De man stuurde zijn kat naar het proces. De rechter gaf hem donderdag acht maanden celstraf met uitstel en benadrukte dat de man op de hoogte was van het feit dat hij de slachtoffers overlast bezorgde. In 2021 kreeg de veertiger al eens vier maanden cel voor beschadigingen. (AFr)