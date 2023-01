Oostendenaar (56) lokt driejarig kind met zakje snoep en riskeert twee jaar cel voor poging tot ontvoering

Een 56-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf voor poging tot ontvoering van een driejarig meisje. Emmanuel D. zou het kind proberen lokken hebben met een zakje snoep, maar dat ontkent hij met klem. Hij geeft wel toe dat hij zich aangetrokken voelt tot minderjarige meisjes. “Ik droom soms dat ik met hen getrouwd ben.”

Op 28 mei vorig jaar zat het slachtoffer met haar moeder op het terras van café ’t Zottekot in de Sint-Catharinapolderstraat in Oostende. Op een bepaald moment zag de moeder hoe een man enthousiast in hun richting zwaaide. Vervolgens zou hij het meisje hebben proberen lokken met een zakje snoep. “De moeder kon het meisje nog net op tijd tegenhouden”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. “Toen zij de beklaagde vroeg wat de bedoeling was gaf hij haar een bijzonder vulgair antwoord.”

Uit dat antwoord kon de moeder uitmaken dat de Emmanuel D. niet in haar maar enkel in haar dochter geïnteresseerd was. “Een buurtonderzoek wees uit dat het gedrag van de beklaagde schering en inslag was”, ging Vandaele verder. “Hij is gefixeerd op kinderen en tijdens een huiszoeking werden een kinderslip en knuffels in zijn bed gevonden. In de woning en op zijn gsm troffen de speurders heel wat foto’s aan van jonge meisjes, waarvan twee van pornografische aard.”

Niet seksueel

D. verklaarde aan de politie dat hij zich aangetrokken voelt tot minderjarige meisjes. “Maar niet seksueel”, garandeerde hij. “Ik droom soms dat ik met zo’n meisje getrouwd ben”, klonk het. D. omschreef zichzelf als een “passieve pedofiel”. Een psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man kinderlijk en ontremd overkomt maar wel degelijk toerekeningsvatbaar is. “Hierdoor is een internering helaas niet mogelijk”, stelde Vandaele. “Een psychiatrische behandeling is nochtans zeker aangewezen.”

De advocate van D. vroeg over de hele lijn de vrijspraak. “Van poging tot ontvoering was absoluut geen sprake”, stelde meester Siska Lescrauwaet. “Mijn cliënt had ook helemaal geen zakje snoep bij.” De advocate plaatste vraagtekens bij de verklaringen van de moeder. “Zij was op het moment van de feiten onder invloed van alcohol en trok samen met een getuige naar de woning van mijn cliënt. Toen hij de deur opende kreeg hij prompt een slag van die getuige.”

Dutroux

Volgens meester Lescrauwaet spreekt D. geregeld kinderen aan. “Maar niet op een ongepaste wijze”, benadrukte ze. “De knuffels en dat slipje kreeg hij ooit cadeau toen hij nog dakloos was. Het is zowat zijn enige bezit.” In de woning van D. werd ook een boekje over de zaak Dutroux aangetroffen. “Kreeg hij dat ook cadeau in het daklozencentrum?”, sneerde de rechter.

Emmanuel D. kreeg op het einde nog het woord. “Ik heb dat kind niet gelokt”, zei hij. “Het zwaaide naar mij en ik zwaaide terug. Ik zie nu eenmaal graag kinderen.” De vijftiger, die al eens een jaar cel kreeg voor bezit van kinderporno, zit sinds de feiten achter de tralies. De rechtbank doet uitspraak op 16 februari. (AFr)