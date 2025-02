Oostendenaar (23) bijt agent in de arm na vlucht voor verkeerscontrole: “Ik had geen rijbewijs en sloeg in paniek”

Een 23-jarige Oostendenaar sloeg op de vlucht voor een verkeerscontrole en beet meermaals in de arm van de agent die hem kliste. Dat levert Kamel H. zes maanden voorwaardelijke celstraf op.

Bij het zien van een verkeerscontrole in Oostende drukte de beklaagde op 18 oktober vorig jaar het gaspedaal van zijn wagen in. Kamel H. stopte aan zijn woning en rende door het huis de tuin in. Daar konden twee agenten hem klissen. Toen ze hem wilden boeien, verzette H. zich hevig en beet hij een van de agenten meermaals in de arm. Hij stampte hem ook in het gezicht. Ook de andere agent raakte gewond. Er waren uiteindelijk vier agenten nodig om H. in te rekenen.

Kamel H. drukte zijn spijt uit. “Ik sloeg in paniek”, verklaarde hij. “Ik stond onder voorwaarden en had geen rijbewijs.” De twintiger vroeg opschorting van straf, maar daar ging de Brugse strafrechtbank niet op in. De jongeman liep immers al veroordelingen op voor geweld. Hij kreeg zes maanden voorwaardelijke celstraf en moet onder meer in begeleiding voor zijn cannabisgebruik. Aan de agenten moet hij in totaal 1.027 euro schadevergoeding betalen. (AFr)