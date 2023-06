Ook tweede leerkracht van Blankenbergse school blijft maand langer in de cel op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen

Een leerkracht van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge blijft in de cel op verdenking van grooming en aanzetten tot ontucht van minderjarigen. De Brugse raadkamer heeft zijn aanhouding dinsdag met een maand verlengd. Eerder belandde al een andere leerkracht van dezelfde school in de cel voor zware zedenfeiten met minderjarige leerlingen.

Rond Hemelvaart raakte bekend dat een 27-jarige leerkracht van de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge verdacht wordt van ernstige zedenfeiten met minderjarige leerlingen, onder wie een meisje van veertien jaar. De Bredenaar zou in totaal vier slachtoffers hebben gemaakt. T.L. werd opgepakt en zijn aanhouding werd op 23 mei met een maand verlengd. Hij werd intussen ook door zijn school geschorst.

Op de school met ruim tachtig leerkrachten sloeg het nieuws in als een bom. T.L. was immers een heel populair leraar. Zijn advocaat Bart Bleyaert omschreef hem zelfs als een “voorbeeldleerkracht”. De man stapte zelf naar de politie waar hij volgens meester Bleyaert meteen om hulp vroeg. “Hij wil begrijpen hoe dit allemaal kon gebeuren en heeft psychologische begeleiding nodig. Hij schaamt zich en beseft dat hij het vertrouwen van veel mensen beschaamd heeft”, klonk het toen.

Maar de storm was amper gaan liggen toen begin deze maand bekend raakte dat er nóg een gerechtelijk onderzoek loopt naar een tweede leerkracht van dezelfde school. De man, M.C. (31) uit Blankenberge, wordt verdacht van grooming en aanzetten tot ontucht van minderjarigen, weliswaar geen leerlingen van de school. Alles zou zich afgespeeld hebben in de privésfeer. Als eerste stap van een interne tuchtprocedure werd M.C. al op 31 mei preventief geschorst.

Advocaat Dirk Vandamme wilde dinsdagochtend geen commentaar kwijt over de verdere aanhouding van M.C. (AFr)