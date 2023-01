Ook Ramona’s zoon Lars (13) stapte uit het leven na aanhoudend pestgedrag: “Strafstudie? Daar leert een pester niets van”

Het dramatische verhaal van Daan T. rijt ook bij Ramona Ruckebusch (44) uit Vlamertinge oude wonden open. Acht jaar geleden stapte haar 13-jarige zoon Lars uit het leven na aanhoudende pesterijen op school. Sindsdien voeren Ramona en haar man Dimitri strijd om het taboe rond pesten te doorbreken. “Voor wie gepest wordt, heb ik maar één advies: blijf je verhaal doen, tot je geholpen wordt”, zegt Ramona.

Het tragische nieuws over het overlijden van Daan T. kwam bij Ramona en haar man Dimitri hard aan. “We vernamen het pas dinsdagochtend maar het nieuws sloeg als een natte dweil in ons gezicht. Ik kan het nog altijd niet aan om de details te lezen. Toen ik op het internet een foto zag van Daan, brak mijn hart. Ik wist meteen hoe hard de pijn moet zijn die zijn ouders nu voelen. En ik weet ook, helaas, dat die pijn voor het leven is”, zegt Ramona. Haar zoon Lars stapte acht jaar geleden, op 15 februari 2015, uit het leven.

Moegestreden tegen zijn pesters op school maakte de jongen thuis een einde aan zijn jonge leven. Een donderslag bij heldere hemel voor het gezin van Ramona en Dimitri. “We wisten wel dat hij gepest werd, maar niet dat het zo erg was. We wisten bijvoorbeeld niet dat hij ook fysiek aangevallen werd. Lars vertelde ons wel over de pesterijen maar niet tot in alle details. Als we erover gesproken hadden, kon hij ook weer glimlachen. Achteraf beseften we dat die glimlach wellicht niet meer dan een masker was”, herinnert Ramona zich.

Bizarre oplossing

De moeder uit Vlamertinge – naast Lars heeft ze nog vier kinderen en een pleegzoon – zit nog altijd met een wrok tegen de school waar Lars in het tweede middelbaar zat. “Op die school vroegen ze aan Lars om eens op te schrijven wat nu precies die pesterijen waren. Onze jongen deed dat, maar die blaadjes bleven vervolgens gewoon op een bureau liggen. Stof te vergaren. Er werd hoegenaamd niets mee gedaan. Meer zelfs: Lars kreeg soms de boodschap dat hij niet moest overdrijven. Om het pesten te doen stoppen, hadden ze wel een zogenaamde oplossing gezocht: Lars moest tijdens de speeltijden in de eetzaal blijven, waar de gestraften zitten, terwijl zijn pesters gewoon vrij konden spelen op de speelplaats. Voor Lars moet dat gevoeld hebben alsof hij gestraft werd, alsof hij zelf schuld had aan het pestgedrag van anderen. De rollen waren helemaal omgekeerd”, zegt Ramona.

Doofpot

Een van haar andere kinderen, die op dezelfde school zat, kreeg de boodschap om er te vertrekken. “De directie was er niet mee opgezet dat we na het overlijden van Lars met de pers gepraat hadden. Ze begonnen onze zoon te behandelen als een ambetanterik, terwijl hij voordien als een modelleerling beschouwd werd. We konden niet anders dan hem daar weghalen”, klonk het. Na het overlijden van Lars startte het parket, net als in het geval van Daan T., een onderzoek op om te achterhalen of er voldoende bewijzen zijn voor een causaal verband tussen het pestgedrag en het overlijden.

De 13-jarige Lars Declercq stapte in 2015 uit het leven. (gf)

“Lars is gestorven in februari, pas eind maart-begin april zijn de verhoren begonnen. De pesters hadden dus alle tijd gehad om met elkaar te overleggen wat ze zouden verklaren. Dat bleek achteraf ook. Ik heb al die verhoren gelezen. Het was bijzonder pijnlijk om te lezen dat ze allemaal zogezegd van niets wisten. Niets gezien, niets gehoord, dat was het. Medeleerlingen die ons via Facebook gecontacteerd hadden en hun steun hadden betuigd, kregen de raad dat ze die reactie best konden weghalen. Het was één doofpotoperatie, om de goede naam van de school te vrijwaren”, zegt Ramona.

Bewijsmateriaal

Het onderzoek naar het overlijden van Lars werd dan ook geseponeerd. “Ik neem dat het parket niet kwalijk. Die mensen deden ook maar hun werk. In België is het nu eenmaal zo dat als het woord tegen woord is – en je dus niets kan bewijzen – dat je dan aan het kortste eind trekt. Daarom geef ik de raad aan al wie gepest wordt, of aan ouders van pestslachtoffers, om telkens er zich iets heeft voorgedaan meteen naar de politie te stappen. Niet om klacht in te dienen maar om een verklaring af te leggen. Als er dan ooit iets gebeurt, dan kunnen die verklaringen dienen als bewijsmateriaal. Bij ons was er niets, Lars had ook geen afscheidsbrief geschreven. Ik hoop voor de ouders van Daan dat zij wel de nodige stukken zullen hebben. En dat ze antwoorden krijgen op de vele vragen die ze zich ongetwijfeld nu stellen”, zegt Ramona.

Lezingen

Acht jaar na het overlijden van Lars is het gezin van Ramona erin geslaagd om de dood van de jongen een plaats te geven. “Ik ben lang kwaad geweest. Maar die kwaadheid woekert in je lijf en dat is ook niet gezond. Ik heb het kunnen plaatsen, al gaat dat met ups en downs. Ik heb ooit het plan opgevat om in scholen lezingen te geven over pesten. Eén keer heb ik dat gedaan, aan een groep zestienjarigen. Ik zag dat mijn verhaal wel binnenkwam bij hen, dat ze er zeker iets aan hadden. Maar nadien was ik zo uitgeput – ik reed met 39 graden koorts naar huis. Het besef is er wel dat ik dit nu niet aankan”, zegt Ramona.

Blijven praten

Desondanks wil ze wél haar verhaal blijven vertellen. “Om het taboe over pesten te doorbreken. Het is belangrijk om ons verhaal te blijven doen, in de eerste plaats voor andere kinderen die gepest worden. Zij moeten voelen dat ze niet alleen staan in de strijd. Aan hen wil ik de raad geven: blijf hulp zoeken, ook al lukt dat niet meteen. Blijf je verhaal doen, tot je iemand vindt die je kan helpen. Ook voor de pesters heb ik advies: denk eens na. Kijk eens bij jezelf waarom je dit doet. Meestal zijn pesters zelf ook gefrustreerd, of werden ze zelf gepest. En aan de scholen: zoek hulp als je er zelf niet mee om kan. Ga op zoek naar een neutrale persoon die iedereen rond de tafel kan brengen. Alleen zo kan de gepeste in een veilige omgeving zijn of haar verhaal doen en is er ruimte voor de pester om daarnaar te luisteren. Dat is veel nuttiger dan een straf. Een strafstudie of een schorsing: daar leert een pester niets van”, klinkt het.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.