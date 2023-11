Ook in beroep zeven maanden cel voor vuistslag op festival We Can Dance

Een 26-jarige Antwerpenaar is ook in beroep veroordeeld tot zeven maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen op het festival We Can Dance

Op 8 augustus vorig jaar stond C.B. aan te schuiven aan de bar van het festival We Can Dance op het strand van Zeebrugge. Naar eigen zeggen stak een andere festivalganger hem voorbij en sprak hij hem daarop aan. Er volgde een discussie waarbij de Antwerpenaar hem een vuistslag verkocht in het gezicht. Het slachtoffer liep daarbij een neusbreuk op.

C.B. ontkende de slag niet, maar kwam niet opdagen voor zijn verhoor. De man liep in het verleden al meerdere veroordelingen op en stond op het moment van de feiten zelfs nog onder voorwaarden. De verdediging drong toch aan op de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging, maar daar ging de rechtbank in Brugge niet op in en veroordeelde hem tot zeven maanden effectief. Ook het hof oordeelde dat er geen sprake was van zelfverdediging en bevestigde ook de straf. (OSM)