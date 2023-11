Oogkasbreuk tijdens cafégevecht kan Bruggeling twee jaar cel opleveren

Een 32-jarige Bruggeling riskeert twee jaar cel voor slagen en verboden wapenbezit. Op café ging hij twee neven te lijf. Een van hen liep daarbij een gebroken oogkas op.

De neven waren op 18 april vorig jaar samen iets gaan drinken op ’t Zand in Brugge. Op een bepaald moment kregen ze met beklaagde S.V. een banale discussie over het voetbal. Die sloeg een van de neven op het strottenhoofd en de andere in het gezicht. Die laatste hield daar een gebroken oogkas aan over.

Volgens hun advocaat werden de neven uit het niets aangevallen. “Hij sloeg als een wildeman om mensen die rustig iets stonden te drinken”, pleitte meester Stephan Jacobus. S.V. had ook een boksijzer op zak, maar het parket kon niet hard maken dat hij dit gebruikte. “Op basis van de verwondingen stelde de artsen wel dat de beklaagde wellicht een voorwerp gebruikte”, aldus de procureur.

Bij zijn arrestatie probeerde V. ook nog een kopstoot uit te delen aan een politieman. Hij liep bovendien al eerdere veroordelingen op voor weerspannigheid en slagen. Volgens de verdediging had de ruzie niets met voetbal te maken. “Ze hadden de vriendin van mijn cliënt uitgelachen”, stelde meester Ellen Eneman. “Maar hij had uiteraard zo niet mogen reageren.”

De rechter doet uitspraak op 12 december. (AFr)