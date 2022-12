Onderzoeksrechter gevorderd na geval van shakenbabysyndroom in Ingelmunster

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor een mogelijk geval van kindermishandeling in Ingelmunster. Een kind werd in kritieke toestand aangetroffen bij een onthaalmoeder. “We hebben gevorderd tegen onbekenden.” Het is dus niet duidelijk of de feiten plaatsvonden bij de onthaalouder.

Het gaat om een geval van shakenbabysyndroom. De feiten zouden al dateren van 22 november, maar het parket ontving pas afgelopen vrijdag een klacht. De opvanglocatie in Ingelmunster staat ook op de bijgewerkte lijst van het agentschap Opgroeien met opvanginitiatieven waarvan de vergunning geschorst of opgeheven is.

De vergunning van de onthaalmoeder is sinds 28 november geschorst en die beslissing werd op 25 november genomen, zo leert de website van het Vlaams agentschap Opgroeien.