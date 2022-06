Onderzoek naar vergifting zanger Andrei Lugovski afgesloten, dader blijft onbekend

De Brugse raadkamer heeft vanmorgen het onderzoek naar de vergiftiging van zanger Andrei Lugovski (39) definitief afgesloten zonder dat er een dader gevonden is. Begin 2018 lag de zanger maanden in het ziekenhuis na een vergiftiging met rattenvergif.

De man of vrouw die begin 2018 de Oostendse zanger Andrei Lugovski vergiftigde met thallium blijft onbekend. Dat is de conclusie, nu de raadkamer in Brugge na vier jaar onderzoek besloten heeft dat de onderzoeksrechter van zijn taken ontheven wordt. Er wordt geen verder onderzoek meer gevoerd, tenzij er ooit nieuwe elementen opduiken die een heropening van het dossier noodzakelijk maken.

Andrei Lugovski, bekend van zijn deelname aan het tv-programma Idool in 2007, belandde begin 2018 in het ziekenhuis. Uit bloedanalyses bleek dat er thallium in zijn lichaam zat, een product dat aanwezig is in rattenvergif. Het gif bleek bovendien in vier verschillende fases toegediend te zijn en dus was het gerecht er zeker van dat er kwaad opzet in het spel was. Na maanden in bed mocht Lugovski het ziekenhuis verlaten, maar zijn herstel sleepte daarna nog enkele maanden aan.

Nieuw spoor

In september 2020 al wilde het parket het onderzoek afsluiten omdat er maar geen dader gevonden werd. De speurders hadden de entourage en het management van de zanger uitgekamd maar geen bewijzen gevonden. Samen met zijn advocate Virginie Cottyn zette Andrei Lugovski de speurders op een nieuw spoor: een Nederlandse vrouw uit de entourage van de zanger zou ook vergiftigd geweest zijn. De dame, die onbekend wenst te blijven, had last van haaruitval. Uit een analyse van een haarstaal – die volledig bekostigd werd door Lugovski – bleek dat er effectief ook thallium in haar lichaam aanwezig was.

Comeback

Ondanks die nieuwe piste slaagde het gerecht er echter niet in om de dader van de vergiftiging te ontmaskeren. Na vier jaar onderzoek heeft de raadkamer nu besloten om het dossier af te sluiten. “Het heeft nu lang genoeg geduurd. Wij hebben zelf een piste aangereikt, maar we kunnen ook niet meer doen dat. Zelf op onderzoek uitgaan, kunnen we niet doen”, zegt advocate Virginie Cottyn.

Andrei Lugovski was daarbij niet aanwezig in de rechtbank. “Ik heb hem al een tijdje niet meer gehoord, ondanks pogingen om hem te bereiken”, zegt zijn advocate Virginie Cottyn. In een recent interview liet de zanger weten dat hij ondertussen aan zijn tweede comeback bezig is. Afgelopen zondag stond hij nog op de planken in het Kursaal in zijn thuisstad Oostende.