Onderzoek naar aanranding van kleuters door monitor tijdens taalkamp

Er loopt een onderzoek naar de aanranding van drie kleuters tijdens een taalkamp in Kuurne. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag en het parket van West-Vlaanderen bevestigt het nieuws.

De feiten speelden zich af tijdens een taalkamp afgelopen zomer in Kuurne. Een 17-jarige monitor zou drie kleuters hebben aangerand. De ouders dienden klacht in bij de politie en de minderjarige monitor werd opgepakt. Hij werd een tijdlang in een gesloten instelling geplaatst, maar werd daarna vrijgelaten onder voorwaarden. “We kunnen bevestigen dat er een onderzoek loopt naar de feiten”, aldus het parket van West-Vlaanderen. “De verdachte staat onder toezicht van de jeugdrechtbank en is vrij onder strenge voorwaarden. Ter bescherming van de minderjarigen geven we in dit dossier geen verdere commentaar.”