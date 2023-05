Ondernemer vraagt hardere aanpak vandalisme nadat iemand bloempot aan Kaffee André stukgooit: “Ik ben het kotsbeu”

Ondernemer en CD&V-gemeenteraadslid Peter De Groote kan er niet bepaald mee lachen dat er in de nacht van zondag op maandag een vandaal aan het werk was op de Grote Markt in Ieper, aan het terras van Kaffee André. Hij gooide een bloempot stuk. Wellicht dezelfde dader gooide tafels om aan horecazaak Dépot in de Menenstraat. “Ik ben het kotsbeu!”, reageert Peter.

“Ons terras staat er nog maar twee weken en dan gebeurt dit”, zucht Peter De Groote. “Het is niet te vatten.” Op camerabeelden is iemand te zien die aan het terras passeert en een bloempot stuk gooit. “Ik kan hier niet mee lachen. Je investeert als ondernemer in een mooi terras en probeert alles mooi en netjes te houden voor de klanten en dat doet iemand dit. De moed zakt me in de schoenen, voor wie doen we dit eigenlijk nog? Dit is trouwens geen alleenstaand geval, mijn collega’s zeggen het steeds opnieuw: het vandalisme moet harder worden aangepakt.”

Zware potten

“Ik vraag mij ook af wat we nog meer kunnen doen om dit te voorkomen. Alle stoelen en tafels op het terras worden binnen geplaatst ’s avonds. Die bloempotten wegen 10 kilo per stuk. Die alle dagen binnen en buiten plaatsen, dat is toch onbegonnen werk”, aldus De Groote.

Ook horecazaak Depot in de Menenstraat kreeg in de nacht van zondag op maandag af te rekenen met baldadigheden. Daar werden tafels en stoelen op de grond gegooid. Het is niet ondenkbaar dat dezelfde dader verantwoordelijk is, want beide zaken liggen op enkele tientallen meters van elkaar.