Ondanks verzoening acht maanden cel voor partnergeweld in Oostende

De Brugse strafrechter heeft een 48-jarige Oostendenaar veroordeeld tot acht maanden effectieve gevangenisstraf voor herhaaldelijk partnergeweld en weerspannigheid. H. I. beweerde tevergeefs dat de dagvaarding nutteloos was, omdat hij zich met zijn echtgenote verzoend had.

De politie van Oostende kreeg op 23 augustus 2020 een oproep van de buren van de beklaagde. Ter plaatse troffen ze een heel angstig gezin aan met een opgefokte en verbaal agressieve vader. Volgens de agenten vormde een van de kinderen met zijn lippen toen het woord ‘help’. Toen ze later die dag opnieuw naar de woning gingen, zaten twee zoontjes aan het raam. Met behulp van gebaren polste de politie naar eventueel partnergeweld. Een jongen haalde een blaadje papier en schreef er ‘MAMA’ op. Ook in de gang wezen ze stilzwijgend op het probleem, maar in het bijzijn van H. I. durfde niemand dat te verklaren.

Noodwoning en begeleiding

Bij de politie bevestigde de 39-jarige echtgenote dat ze wel degelijk regelmatig slaag kreeg. Dat gebeurde meestal wanneer haar man gedronken had. Tijdens zijn verhoor gaf de beklaagde toe dat hij zich eens kwaad had gemaakt. Naar eigen zeggen had hij zijn vrouw toen geschopt, waardoor ze op de grond viel. Toen ze zat te studeren, gaf hij ook eens een tik tegen haar hoofd. Na de aangifte werden het slachtoffer en de kinderen ondergebracht in een noodwoning van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Op 14 september haalde de vrouw onder politiebegeleiding enkele spullen op in de gezinswoning, maar I. begon te roepen in hun moedertaal en wilde haar ook fysiek benaderen. Vervolgens verzette de beklaagde zich hevig tegen zijn arrestatie, onder andere door wild om zich heen te schoppen. Een politieman raakte gewond aan zijn knie en was enkele dagen werkonbekwaam.

Vergiffenis?

De verdediging vroeg de vrijspraak. De beklaagde legde uit dat hij al vergiffenis had gekregen van het slachtoffer. In die omstandigheden stelde hij het nut van de dagvaarding in vraag. Daarnaast beweerde I. dat de politie buitensporig geweld had gebruikt, maar ook dat werd door de rechter van tafel geveegd.