Onbekende vandaal brengt schade toe aan 18 strandcabines in Koksijde

Op het strand van Koksijde heeft een vandaal in totaal 18 strandcabines beschadigd. Telkens werd een deur vernield. Het is lang niet de eerste keer dat vandalen strandcabines vernielen aan de Westkust.

Het recente vandalisme werd in de loop van zondag vastgesteld, maar wellicht sloeg de vandaal in de nacht van zaterdag op zondag toe. Een onbekende vandaal ging toen het strand van Koksijde op ter hoogte van het Elisabethplein en beschadigde daar in totaal 18 strandcabines. Dat deed de vandaal telkens door met een harde trap op de deuren uit te pakken waardoor die allemaal schade vertoonden. Of er ook werd ingebroken in de cabines is niet duidelijk, maar op het eerste zicht gaat het puur om vandalisme. De politie Westkust is een onderzoek gestart.

Eerdere feiten

Het is lang niet de eerste keer dat een vandaal strandcabines viseert op stranden aan de Westkust. Eind juli 2021 werden ook al 26 strandcabines beschadigd in Koksijde en stalen dieven er vlaggenmasten. Dat gebeurde toen de vandalen toesloegen in twee nachten. Op 8 juli vorig jaar werd vandalisme gepleegd op 12 cabines in Oostduinkerke. Toen werd de inboedel ook op het strand uitgegooid. Ook in De Panne werden vorig jaar en in 2021 tijdens verschillende nachten meer dan 35 cabines beschadigd en bespoten met graffiti. De politie hield toen een extra oogje in het zeil. Door het mindere strandweer van het voorjaar kwam vandalisme dit jaar nog niet eerder voor. (JH)