Onbekende jongeman schrikt ‘s nachts straat in Nieuwpoort op: “Drie ramen ingeslagen in drie uren tijd”

Een onbekende jongeman jaagt ‘s nachts al enkele weken bewoners van de Artanlaan in Nieuwpoort de stuipen op het lijf. Nadat de jongeman, steevast met kap over het hoofd en met handschoenen aan, al tweemaal eerder met een zaklamp in het raam van voordeuren was komen schijnen ging hij woensdagnacht nog een stap verder. Op vier uren tijd sloeg hij driemaal een raam in met een ijzeren priem, om daarna weg te vluchten voor de politie en terug te keren. De politie spoort de man op.

Wat bezielt de onbekende jongeman om huizen te viseren in de Artanlaan in Nieuwpoort? De bewoners vragen het zich af, zeker nu dezelfde persoon maar blijft terugkeren. De schrik bij een aantal bewoners zit er goed in, zeker nu de man woensdagnacht nog een stap verder is gegaan. Zowel op 17 als 27 september wandelde de man in het holst van de nacht op zijn gemak naar enkele voordeuren in de straat. Hij scheen met een zaklamp door het raam, morrelde even aan de voordeur en verdween weer. Hij werd daarbij ook gefilmd door een deurbel met camera en schrok daar duidelijk van op. De politie kwam ook ter plaatse en zocht de jongeman maar vond hem niet. Maar geschrokken of niet, de jongeman blijft terugkeren en ging woensdagnacht een stap verder.

Drie ramen ingeslagen

“Tussen 23.40 uur en 3.10 uur sloeg die jongeman van drie huizen een raam in van de voordeur”, zegt bewoner Kevyn Cattaux (35). “Eerst bij de buren twee huizen verder. Ik werd wakker van glasgerinkel, keek op de beelden van mijn camera en zag die jongeman weg stappen. Mijn buren waren nog wakker en hadden de politie gebeld. Na enkele minuten waren ze ter plaatse maar ze konden die kerel niet meer vinden. Om 1 uur was het weer zover. Dan sloeg diezelfde man met een ijzeren priem een raam in van een andere buurman. Alweer werd hij gefilmd en was de politie snel ter plaatse. Maar weer bleek hij verdwenen te zijn. De politie besloot een observatie te houden in de straat maar dat leverde toen niets op. Tot de politie weg was. Om 3.10 uur sloeg hij vervolgens het raam in van mijn voordeur. Hij werd herkenbaar gefilmd en ik overhandigde de beelden aan de politie. Voor de derde keer hielden zij ‘s nachts een zoektocht in de buurt maar opnieuw was van de kerel geen spoor.”

Onderzoek

De politie Westkust is een onderzoek gestart en er is mogelijks een spoor. Doordat de jongeman herkenbaar op de beelden staat meende een caféuitbater hem te herkennen als een jonge twintiger uit Nieuwpoort die van oorsprong Franstalig is en al eerder problemen veroorzaakte. “We hopen op een snelle doorbraak”, zegt Kevyn. “Wat bezielt die man om hier ‘s nachts blijkbaar uren rond te dwalen en met een ijzeren priem ramen in te slaan? We dachten vorige maand dat het om een inbreker ging die door de voordeuren kwam loeren en terug zou komen. Dat is nu wel het geval, maar drie keer op een nacht hetzelfde doen met politie in de buurt is toch wel heel vreemd.” Het onderzoek loopt verder. (JH)