“Onbehandelbare” jeugdbendeleidster (20) uit Blankenberge mag dan toch gevangenis verlaten

De leidster van een Blankenbergse jongerenbende heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat ze een zestienjarig meisje brutaal liet afranselen door twee minderjarige kompanen. Zelf stond ze lachend alles te filmen. “Je rekent af met rivalen zonder je eigen handen vuil te maken”, fulmineerde de rechter. Volgens de gerechtspsychiater is M.C. (20) “onbehandelbaar”, maar de rechter zag toch nog een sprankeltje hoop.

“Kom je naar Blankenberge? Dan kunnen we onze ruzie bijleggen.” Het Snapchatbericht dat M.C. op 5 augustus vorig jaar naar een toen zestienjarig meisje stuurde, leek veelbelovend. Maar eenmaal aangekomen in de badstad, werd snel duidelijk dat C. allerminst op verzoening uit was. Terwijl ze met haar slachtoffer stond te praten, doken twee minderjarige handlangsters van haar op die het meisje sloegen en schopte. M.C. stond lachend alles te filmen.

“Geen respect voor mij”

Het motief voor de afranseling was banaal. “Ze kon het slachtoffer niet uitstaan omdat die friends with benefits was met haar beste vriend”, stelde de procureur. “Ze verklaarde voorts aan de politie dat ze het allemaal best wel grappig vond. Op de vraag waarom ze niet tussenbeide kwam, was haar antwoord duidelijk: ‘omdat zij geen respect voor mij toonde’.”

Als je naar de politie stapt, sla ik je dood

M.C. en haar bende terroriseerden al langer de Blankenbergse stationsbuurt. In februari vorig jaar lokte de toen 19-jarige delinquente samen met enkele kompanen een dertienjarig meisje in de val aan het Descampsplein. Het slachtoffer werd geslagen, vernederd en bestolen terwijl een bendelid alles filmde en de beelden op Instagram plaatste. “Als je naar de politie stapt, sla ik je dood”, siste C. toen.

Begeleiding

C. werd na de feiten op het Descampsplein via snelrecht voor de rechtbank gebracht waar rechter Gerda Weymiens haar de volle laag gaf. “Hoe jij hiervan genoot, is werkelijk om te kotsen”, zo brieste ze. Toch liet ze C. toe tot het drugbehandelingstraject, in de hoop de jonge vrouw weer op het rechte pad te krijgen. Dat bleek evenwel ijdele hoop.

Vernietigend rapport

In november kreeg ze uiteindelijk 30 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor de afranseling én de verkoop van cannabis aan minderjarigen. C. zat op dat moment al in de gevangenis voor de feiten in augustus. Ze werd in de boeien geslagen in het Knokse ziekenhuis AZ Zeno, waar ze vrijwillig was opgenomen in de psychiatrische afdeling.

In de loop van het onderzoek leverde gerechtspsychiater Hans Hellebuyck een vernietigend rapport af. Volgens hem is C. niet behandelbaar. “Door haar gevaarlijke ingesteldheid heeft therapie geen zin”, zo oordeelde hij. “Ze is veel te manipulatief en kan een negatieve invloed hebben op haar medepatiënten.” In die context vroeg de procureur achttien maanden effectieve celstraf.

Ze is niet meer het meisje van zes maanden geleden

Volgens advocaat Mathieu Langerock zou C. wel degelijk gebaat zijn bij psychiatrische hulp, maar vindt ze geen plaats in een instelling. Hij vroeg om geen bijkomende celstraf meer op te leggen. “Ze zit intussen zes maanden in voorhechtenis en wordt in de gevangenis psychisch begeleid”, pleitte hij. “Ze is niet meer het meisje van zes maanden geleden.” Rechter Weymiens legde de jonge vrouw maandag alsnog achttien maanden bijkomende celstraf op, weliswaar volledig voorwaardelijk. M.C. komt dus maandag nog vrij.

Nog een kans

Weymiens was in haar vonnis nochtans niet mals. “Er valt met jou blijkbaar niets aan te vangen”, fulmineerde ze. “Je rekent af met rivalen zonder je eigen handen vuil te maken en je filmt de feiten om aan te tonen dat je zelf geen slagen uitdeelde. Je geniet van het leed van je slachtoffers en dat is totaal onaanvaardbaar in een beschaafde maatschappij.”

Toch zag Weymiens nog een sprankeltje hoop. De begeleiding van Back On Track die C. volgt in de gevangenis speelde daarbij een belangrijke rol. “Ergens heb ik hoop dat je je leven weer op de rails zal krijgen. Ik wil je de kans bieden om je diploma secundair onderwijs te halen en ik hoop echt dat het de laatste keer is dat ik je hier zie.” M.C. leek de boodschap eindelijk te snappen. “Het is genoeg geweest”, zuchtte ze. “Ik wil iets van mijn leven maken.” (AFr)