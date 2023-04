Nieuwpoorts gemeenteraadslid Johan Vanblaere lichtgewond na aanval door dakloze man: “Hij greep me naar de keel”

Nieuwpoorts onafhankelijk oppositieraadslid Johan Vanblaere is donderdagavond 20 april in de omgeving van de Langestraat met de Marktstraat aangevallen door een dakloze man. “Rond 19 uur zag ik een man liggen in een portaal ter hoogte van de Langestraat met de Marktstraat in de buurt van de nachtwinkel. Omdat hij niet bewoog, sprak ik hem aan. Ik wilde weten of alles goed ging met hem en of ik hem kon helpen of iets kon aanbieden. Maar de man werd uit het niets zeer agressief, stond plots op, viel me aan en greep me naar de keel. Dit maakte veel indruk want de aanvaller was niet te bedaren.” Volgens Vanbaere zelf was de aanvaller een gekende dakloze man. “Na de slagen die hij uitdeelde, belde ik de politie. De man heeft me gelukkig maar één keer geraakt, de rest heb ik kunnen afweren.”

Geen onbekende

Johan Vanblaere kwam door het incident ten val. Hij kon snel de omgeving verlaten en contacteerde de huisarts en de politie Westkust. Volgens de inspecteurs is de dakloze man voor hen geen onbekende. De vrij jonge man wordt inderdaad vaak gezien aan de Westkust, in het bijzonder in Nieuwpoort en Lombardsijde, waar hij regelmatig wordt opgemerkt in de buurt van buurtwinkels, maar volgens buurtbewoners “geen vlieg kwaad doet”.

Ook burgemeester van Nieuwpoort Geert Vandenbroucke is op de hoogte van de aanwezigheid van de man, maar kon tot op heden geen wettelijke middelen inroepen om hem te laten verwijderen.

Want gezien de Belgische wet op de beteugeling van de landloperij op 1 maart 1993 werd afgeschaft kan hier weinig tegen gedaan worden. De inspecteurs van de politiezone Westkust hebben een proces-verbaal opgemaakt. Ze speuren de man op want hij was bij hun aankomst niet meer aanwezig op de plaats van het incident.