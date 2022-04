Nieuwe werkstraf en stadionverbod voor KVK-supporter na slag aan steward in tumultueuze eindfase match tegen Antwerp

De 26-jarige supporter van voetbalclub KV Kortrijk die op 2 februari op het einde van de thuiswedstrijd tegen Antwerp amok maakte en een steward sloeg, moet van de rechter een werkstraf van 70 uren uitvoeren en een boete van 800 euro betalen. Hij legde ook een gerechtelijk stadionverbod van 3 jaar op.

Jelle H. was één van de KVK-supporters die die woensdagavond in blessuretijd van de match tegen Antwerp amok maakte en richting de bezoekende supporters trok. Een deel van de Kortrijkse aanhang kon het niet hebben dat enkele fans van Antwerp op de hoofdtribune van KVK vierden toen hun ploeg op een dubbele voorsprong kwam. “Ze daagden ons uit. Ze stonden voortdurend recht, staken hun middelvingers op in onze richting… Omdat de politie niet ingreep, beslisten we om het dan maar zelf op te lossen”, vertelde Jelle H. eerder al. “Het vieren van het tweede doelpunt in blessuretijd en de aanwezigheid van uitsupporters was een doorn in het oog.” Hij gaat al sinds zijn jeugdjaren naar quasi alle wedstrijden van KV Kortrijk en maakt deel uit van de Kortrijk Casuals, een kleine harde supporterskern.

Samen met een dertigtal andere supporters baande H. zich een weg van hun supportersvak naar de hoofdtribune, waar tegen de geldende coronaregels in, enkele Antwerpsupporters zich hadden genesteld. Stewards en agenten probeerden hen tegen te houden. Eén steward kreeg een klap van H. “De steward nam me bij de keel. Ik wou me losrukken en raakte hem twee keer in het gezicht”, aldus H. en zijn advocaat. “Onopzettelijk.”

Eerdere werkstraf

Een werkstraf zal Jelle H. niet onbekend in de orenklinken. In maart 2019 werd hij immers al eens veroordeeld tot een werkstraf van 20 uren, ook al omwille van supportersgeweld. Hij liet zijn vuisten spreken tijdens een thuiswedstrijd van KV Kortrijk tegen Waasland-Beveren. Een supporter die achter hem stond, wou iets vragen aan iemand die iets lager op de staantribune stond. Om zich beter verstaanbaar te maken, leunde hij daarvoor op Jelle H., die voor hem stond. Die kon dat niet echt appreciëren en vroeg de man om niet meer te leunen. Maar die ging daar niet onmiddellijk op in. Daarop draaide Jelle H. zich om en gaf hij het slachtoffer een vuistslag op het oog. Het slachtoffer liep een gekloven wenkbrauw op. Zijn bril sneuvelde. Omdat Jelle H. die niet wou vergoeden, diende de man klacht in bij de politie. Vier keer eerder liep hij al stadionverboden op, onder meer voor gooien met bierbekers of op hekkens klimmen.

Na het incident tegen Antwerp grepen KV Kortrijk en de stad zelf ook al in. H. kreeg meteen een stadionverbod van 3 maanden en mocht 1 maand zich niet meer in de buurt van het stadion ophouden. Bovendien is hij 5 jaar lang niet meer welkom op wedstrijden van KV Kortrijk. Aan de geslagen steward moet hij een schadevergoeding van 716 euro betalen, aan KV Kortrijk een schadevergoeding van 750 euro. De club kreeg een boete van 5.000 euro na de onregelmatigheden. “Ik bied mijn excuses aan en geef toe dat ik helemaal niet op die plek in de tribune hoefde te zijn”, aldus H. “Het was niet mijn bedoeling de steward aan te vallen, enkel de Antwerpsupporters af te schrikken. Ik besef dat ik door mijn gedrag misschien wel neutrale voetballiefhebbers doe afhaken om nog naar een voetbalwedstrijd te komen kijken.” (LSi)