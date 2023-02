Nieuwe Leiebrug tussen Bissegem en Marke beklad

Protest tegen halve knip op het einde van de Driekerkenstraat in Bissegem loopt uit in vandalisme. Op de zijkant van de nieuwe Leiebrug staat ‘autopester’ met vier stippen, het campagnesymbool tegen pesten. “Het niveau van de tegenstanders van meer verkeersveiligheid heeft een nieuw dieptepunt bereikt, na dreigbrieven en intimidatie van voorstanders via sociale media, nu dit. Puur vandalisme”, aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts.

Het actiecomité tegen de knip distantieert zich van het vandalisme, maar de beslissing stuit al enkele maanden op protest met een actie voor de gemeenteraad van 10 oktober en 1.013 verzamelde handtekeningen voor de petitie op www.change.org. “Een knip op deze belangrijke verbindingsweg over de Leie tussen Marke en Bissegem waardoor eenrichtingsverkeer zal gelden is een asociale maatregel. Handelaars, minder mobiele personen, verzorgingspersoneel en bewoners zullen hier allen onder lijden. De straat moet vernieuwd, veiliger en leefbaar worden, maar deze knip zal het verkeersprobleem verleggen en niet oplossen. Omliggende gemeenten zullen nog drukker en onveiliger worden, met echt sluipverkeer als gevolg”, klinkt het bij actiecomité ‘Geen Knik in Driekerkenstraat Bissegem’. Door de halve knip kan je alleen nog via de ring R8 van Marke naar Bissegem en niet langer langs de Overzetweg en Driekerkenstraat.

“We blijven absoluut tegen de knip – een beslissing die we dan ook zullen terugdraaien als we terug in het bestuur zouden zitten – maar dit neemt niet weg dat CD&V volledig gekant is tegen dit soort baldadig vandalisme waarbij openbaar bezit wordt beschadigd en waar we nog eens extra middelen mogen tegen aangooien om het opnieuw in orde te krijgen. We betreuren ook bepaalde uitspraken op sociale media die tegen de borst stoten en alle overleg onmogelijk maken”, zegt gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V). Hun partij is overtuigd dat het beperken van de verbinding tussen Marke en Bissegem asociale gevolgen heeft. “Het rusthuis in Bissegem die bezocht wordt door Markenaren is bijvoorbeeld zo niet langer vlot bereikbaar. We gaan uit van een mobiliteit in spinnenwebvorm waarbij ook verschillende dorps- en wijkkernen met elkaar verbonden blijven, niet enkel het stadscentrum. Ook is een omweg op ecologisch vlak niet de beste oplossing.”

Axel Weydts reageert scherp op het standpunt om de beslissing terug te draaien. “Onbegrijpelijk dat CD&V, die zegt een gezinspartij te zijn, de honderden scholieren van de Katholieke Basisschool in Bissegem terug in gevaar wil brengen door duizenden wagens terug langs de schoolpoort te laten passeren. Benieuwd of CD&V partners zal vinden om die beslissing ongedaan te maken. Vandaag staan ze helemaal alleen met het Vlaams Belang. Mooie club.”