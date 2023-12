Nieuw onderzoek naar man (48) die loerde met spiegeltje onder kleedhokjes Center Parcs

Een 48-jarige man uit Roeselare vraagt voor het hof van beroep een straf met uitstel voor voyeurisme. In Center Parcs De Haan probeerde J.M. met een spiegeltje onder de kleedhokjes te gluren. Om te onderzoeken of J.M. echt gemotiveerd is om therapie te volgen, wil het hof bijkomend onderzoek.

Op 2 oktober 2021 werd J.M. op heterdaad betrapt door medewerkers van Center Parcs. De veertiger probeerde met een spiegeltje onder het kleedhokje te gluren van een zestienjarig meisje en haar zeventienjarige vriend. J.M. bleek in 2012 al eens tot zes maanden celstraf met uitstel veroordeeld voor aanranding van een minderjarige en verspreiding van kinderporno. Voor de feiten van De Haan, beval rechtbank toen een maatschappelijk onderzoek in het kader van eventuele voorwaarden, maar J.M. gooide daarbij zijn eigen ruiten in door aan de justitieassistent duidelijk te maken dat hij een behandeling voor zijn seksuele problematiek nutteloos vond.

Op basis van het negatief verslag besloot de rechter in Brugge dan maar dat een straf met uitstel nutteloos was en veroordeelde de man tot één jaar effectief. In beroep vraagt de man, die zichzelf verdedigde, toch nog een kans en vroeg opnieuw een straf met uitstel onder voorwaarden. Hij stelde dat hij nu al verschillende malen bij het CAW (het centrum voor algemeen welzijn) op bezoek is geweest en dat hij daar baat bij had. De procureur-generaal heeft haar twijfels of de man daadwerkelijk gemotiveerd is om voorwaarden na te leven en zich te laten behandelen gezien het hof zijn laatste kans is. “Ik twijfel aan zijn attitude en zijn inzicht in zijn seksuele problematiek”, stelde ze. Zelf meende hij oprecht eerlijk te zijn en daarom besloot het hof om een nieuw onderzoek te laten voeren door de justitieassistente. Na een nieuw gesprek en onderzoek wordt de zaak verder behandeld op 8 maart. (OSM)