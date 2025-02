Neusbreuk, hersenschudding en oorsuizingen: Vrouw zonder reden afgeranseld door dronken furie na bezoek aan Blankenbergse zomerbar

Een vrouw kampt nog steeds met oorsuizingen door de klappen die ze kreeg na een bezoek aan een zomerbar in Blankenberge. De dader, een Britse vrouw, riskeert tien maanden cel. “Ik had een black-out”, beweerde ze op haar proces.

Het slachtoffer bracht vorige zomer een bezoek aan zomerbar Ibiza in Blankenberge. Rond 2 uur vertrok ze en passeerde ze te voet aan een café. Volgens het Openbaar Ministerie kwam op dat moment een vrouw uit het café gestormd en ging ze het slachtoffer te lijf. Ze sloeg meermaals met haar gsm in het gezicht van het weerloze slachtoffer, dat met een neusbreuk en hersenschudding in het ziekenhuis belandde.

De politie kwam ter plaatse en kon de beklaagde in het café arresteren. Ze bleek zwaar over haar theewater en schreeuwde naar de agenten. Het slachtoffer kampt volgens haar advocate nog steeds met oorsuizingen of tinnitus. “Ze krijgt hiervoor psychologische begeleiding”, klonk het dinsdag op het proces voor de Brugse strafrechtbank. Het Openbaar Ministerie vroeg tien maanden cel, eventueel met uitstel. “Dit was buitensporig geweld, zonder enige aanleiding”, besloot de procureur.

Beklaagde M.J. (48) herinnert zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten. “Ik had een black-out”, stelde de Britse vrouw uit Blankenberge. “Ik kampte die avond met stress en had vier glazen wijn gedronken. Normaal drink ik nooit en ik ga ook nooit meer drinken.” De vrouw bood hierop haar excuses aan bij het slachtoffer. Haar advocate Daphne Duméry drong aan op een werkstraf. De uitspraak volgt op 11 maart. (AFr)