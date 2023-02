Nelly (78) verontwaardigd nadat installateur (55) staalhard ontkent dat hij haar kuste en om seks vroeg

Twee bejaarde vrouwen hebben los van elkaar klacht ingediend tegen een 55-jarige installateur van een elektronicazaak die hen thuis om seks vroeg en ongewenst aanraakte. Beklaagde M.P. bleef in de rechtbank staalhard ontkennen en zegt dat de vrouwen alles verzinnen. “Hoe kun je nu zó liegen over alles. Alsof ik dit voor mijn plezier zeg!”, zei slachtoffer Nelly (78) verontwaardigd.

Het zijn bizarre feiten waarvoor de 55-jarige M.P., installateur van een elektronicazaak uit Veurne, terechtstaat in de rechtbank. Het gaat tweemaal om aanranding van de eerbaarheid van een bejaarde vrouw, bij wie hij langskwam om een toestel te installeren. De feiten bij de eerste vrouw, gebeurden op 19 augustus 2021 bij F.D. thuis in Koksijde. De feiten bij Nelly Debuysere (78) gebeurden op 7 januari vorig jaar bij haar thuis in Veurne.

Tweemaal op mond gekust

“Hij kwam bij mij thuis een droogkast installeren”, vertelt Nelly. “Ik bood hem een pintje aan en dat dronk hij leeg. Hij begon zijn werk te doen en tijdens een gesprek klaagde hij plots dat hij door ‘een vuile vrouw’ naar de politie moest gaan omdat die hem beschuldigde van aanranding. Ik sloeg er weinig acht op maar opeens werd hij kwaad en riep ‘vanaf nu pak ik alles wat ik kan.’ Hij zei dat hij niet aan zijn trekken kwam bij zijn vrouw en vroeg me om seks. Allé, zei ik hem, ik kon uw moeder zijn.’ Daarop greep hij me bij mijn middel vast en kuste me op de mond. Ik was zo verbouwereerd dat ik hem meteen buiten wou. Omdat hij zogezegd geen wisselgeld had betaalde ik zelfs 40 euro, 10 euro teveel. Kon me niet schelen zolang hij snel weg was. Maar in het deurgat greep hij me weer vast en kuste me opnieuw.” Nelly stapte daarop naar de politie en bij hen ging een belletje rinkelen.

Vrouw betast

“De politie had al een zaak tegen hem lopen van de vrouw in Koksijde die een gelijkaardig verhaal vertelde”, zei de procureur. “Daar moest hij een vaatwasser installeren. Hij zei dat de dame er sexy uitzag voor haar leeftijd en vroeg om seks. Toen ze weigerde werd ze betast aan de billen en borststreek. Ik vraag 12 maanden cel.”

Alles verzonnen

De 55-jarige M.P. bleef alles staalhard ontkennen. “Het is duidelijk woord tegen woord en er zijn geen bewijzen. We vragen de vrijspraak”, sprak zijn advocaat Jeroen Thieren. De rechter fronste de wenkbrauwen. “Twee vrouwen die elkaar totaal niet kennen leggen klacht neer voor gelijkaardige feiten, op een half jaar tijd. Het lijkt me echt onwaarschijnlijk dat die liegen. Hoe verklaar je dat?” wilde de rechter weten. “Het is verzonnen of verkeerd geïnterpreteerd”, zei M.P. “Ik heb hen nooit aangeraakt. Ik dronk zelfs geen pintje, enkel koffie.” Nelly had er meer dan genoeg van. “Goh, hoe kun je nu zó liegen over alles! Ongelofelijk. Denk je dat ik hier voor mijn plezier zit en tot mijn schaamte naar de politie moest gaan?” De vrouw vroeg 1 symbolische euro. Vonnis op 10 maart. (JH)