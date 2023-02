Negentien maanden cel voor dertiger na bedreigingen aan ex en slagen aan eigen moeder

Een 36-jarige man uit Lendelede is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld voor slagen aan zijn moeder. Hij stuurde ook doodsbedreigingen naar zijn ex en haar zoontje. Hij kreeg een celstraf van negentien maanden, waarvan veertien maanden effectief en de rest met uitstel. “Meneer is als een lichtschakelaar, van het ene op het andere moment kan hij agressief worden”, zo zei de procureur.

De moeder van de beklaagde was op 11 juli vorig jaar aan het werk in haar tuin toen ze plots vanuit het niets werd aangevallen door haar zoon. “Hij gaf haar een pak rammel en dreigde ermee haar te vermoorden als ze zich nog eens zou moeien met zijn gezin”, zo zei de procureur.

Enkele maanden later ging hij opnieuw door het lint toen hij vernam dat zijn ex een verjaardagsfeestje had georganiseerd voor hun zoontje. Hij dreigde ermee om haar en haar andere kind te vermoorden. “Doe maar je schietgebedje, zal zo veel plezier hebben om je keel over te snijden”, klonk het. De man werd opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis.

“De beklaagde kampt met een zwaar agressie- en drugsprobleem, heeft zichzelf niet onder controle en is weinig gemotiveerd om dit aan te pakken. Werken is ook moeilijk want dat vindt hij te zwaar en hij raakt naar eigen zeggen niet uit zijn bed”, zo zei de procureur tijdens het proces.

Volgens de advocaat van de man kampt hij met ADHD en wordt een deel van zijn gedragsproblemen veroorzaakt door drugsgebruik.

Maandag veroordeelde de Kortrijkse strafrechter hem tot een celstraf van negentien maanden, waarvan veertien maanden effectief en de rest met uitstel. Hij moet zich wel residentieel laten opnemen om aan zijn drugsprobleem te werken.