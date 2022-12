Negen jaar cel voor kopstuk nietsontziende mensensmokkelbende die werd opgerold na betrapping in Koksijde

Het kopstuk van een mensensmokkelbende heeft voor de Brugse strafrechtbank negen jaar effectieve celstraf gekregen. Moshtaba S. kreeg eerder bij verstek twaalf jaar cel opgelegd, maar tekende verzet aan.

“Stuur ze maar zonder zwemvest het water op”: de telefoontaps in het onderzoek naar de mensensmokkelbende wezen uit dat de leden totaal geen respect hadden voor mensenlevens. Het gerecht kreeg hen in het vizier nadat de politie op 2 mei 2020 in Koksijde een in Duitsland gestolen Hyundai onderschepte. In de wagen staken een buitenboordmotor, jerrycans met benzine, een rubberbootje en zwemvesten.

De twee Iraanse inzittenden bleken deel uit te maken van een mensensmokkelorganisatie die vluchtelingen in Noord-Frankrijk de Noordzee opstuurde richting het Verenigd Koninkrijk in bootjes die in Duitsland werden aangeschaft. De twee kregen acht en negen jaar cel en legden belastende verklaringen af ten aanzien van vijf andere Iraniërs, onder wie Moshtaba S. (38)

In juni vorig jaar kreeg de Iraniër samen met twee landgenoten twaalf jaar cel en een geldboete van 340.000 euro als organisatoren van de smokkel. Moshtaba S. kwam evenwel niet opdagen voor zijn proces en werd internationaal geseind. In april liep hij tegen de lamp op de luchthaven van Athene.

Eenmaal in een Belgische cel tekende S. verzet aan waarop de zaak terug voor de Brugse strafrechtbank kwam. Daar vroeg hij op 23 november tevergeefs de vrijspraak. “Mijn cliënt moest als tussenpersoon enkel boodschappen doorgeven aan zijn kompanen”, pleitte zijn advocaat. “Ik heb geholpen, maar ben geen smokkelaar. Ik heb zelf nooit mensen gesmokkeld”, voegde S. daar aan toe.

De strafrechter hechtte woensdag geen geloof aan de onschuld van S., maar gaf hem wel een “korting” van drie jaar cel. De twee kompanen van Moshtaba S. stapten intussen naar het hof van beroep in Gent waar hun straffen eveneens herleid werden van twaalf naar negen jaar cel. (AFr)