Neef van een Cercle speler slachtoffer van zinloos geweld

De politie van Brugge onderzoekt een geval van zinloos geweld na afloop van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem. De neef van een Cercle-speler kreeg voor het oog van heel wat families en kinderen rake klappen op het hoofd. Wat de beweegreden was van de dader, zal moeten blijken. “We keuren dit gedrag ten stelligste af en betreuren de feiten enorm”, reageert Cercle. Ook de speler zelf is danig onder de indruk.

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem eindigde zaterdagavondop een 1-1 gelijkspel. Maar binnen de muren van de Vereniging was het resultaat na afloop even van ondergeschikt belang. Voor de poorten van het Jan Breydelstadion werd de neef van aanvaller Kévin Denkey, een Togolees, namelijk het slachtoffer van zinloos geweld, dat bevestigt woordvoerder Louis-Philippe Depondt.

Op uitnodiging van Denkey

Het incident speelde zich vlak na de wedstrijd af. Het slachtoffer was speciaal naar Brugge afgezakt op uitnodiging van Denkey. Wat een speciale gebeurtenis moest worden, mondde uit in een anticlimax. Op de parking raakte de man verwikkeld in een discussie met een supporter. Uit het niks haalde de dader diverse keren uit.

Het slachtoffer kreeg daarbij enkele rake klappen op het hoofd. Uiteindelijk sloeg hij op de vlucht. De feiten gebeurden voor het oog van diverse families en jonge kinderen. “We betreuren de feiten enorm”, zegt de woordvoerder van de Vereniging. “We zijn een familievereniging en elke vorm van geweld af.”

Camerabeelden

Het zinloos geweld werd vastgesteld op camerabeelden en het onderzoek naar de dader is volop bezig. Volgens de eerste vaststellingen was er geen aanwijsbare reden waarom de man begon te slaan op het slachtoffer. Of er sprake is van bijvoorbeeld racisme, zal moeten blijken uit het verder onderzoek. Het slachtoffer zelf raakte gelukkig niet zwaargewond, maar was wel danig onder de indruk.

“Zo’n gedrag is absoluut ontoelaatbaar, maar dat het gebeurde voor het oog van kinderen, maakt het extra betreurenswaardig”, laat Cercle nog weten. “Onze speler Kévin Denkey kreeg het nieuws korte tijd na de feiten te horen en ook hij was natuurlijk ferm onder de indruk. Er werd klacht ingediend en samen met de politie zullen we er alles aan doen om de dader te identificeren en gepast te straffen. Want nogmaals: dit is niet waar wij als Cercle Brugge voor staan.”

Bij de politie van Brugge bevestigen ze de klacht en het incident. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt volop.

