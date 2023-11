Nadat aanstaande bruid tanden verloor bij gevecht op vrijgezellenfeest: Twee mannen veroordeeld

Op 5 september 2022 brak de hel los in eetcafé Boudin in Sint-Eloois-Vijve. Een groep vrienden die een vrijgezellenfeestje vierde, raakte slaags met een vijftal mannen. De aanstaande bruidegom brak een oogkas, de bruid verloor twee tanden. Een man is veroordeeld tot 9 maanden, een andere tot zeven maanden, beiden met uitstel.

De aanstaande bruid raakte haar twee voortanden kwijt en moest genaaid worden aan haar gehemelte, de aanstaande bruidegom had een gebroken oogkas. De afsluit van hun vrijgezellenweekend liep allerminst af zoals gehoopt.

Ze trokken met hun vrienden naar eetcafé Boudin in Sint-Eloois-Vijve, waar op dat moment ook D.S. (39) uit Waregem uit eten was met zijn vriendin. Het kwam uiteindelijk tot een discussie. S. belde daarop vier vrienden en toen ontstond een gevecht.

Vijf mannen moesten zich daarvoor verantwoorden voor de rechtbank in Kortrijk. Woensdagmorgen was er de uitspraak. Drie mannen werden vrijgesproken. D.S. kreeg wel een celstraf van 9 maanden met uitstel en een boete van 800 euro, één kompaan kreeg 7 maanden met uitstel en eenzelfde boete.

S. had nochtans beweerd dat zij de vrouw niet hadden geslagen, maar dat ze van dronkenschap gevallen was. De vrouw krijgt nu een schadevergoeding van 2.500 euro, maar dat kan oplopen na onderzoek van een deskundige. De man krijgt 529,30 euro.