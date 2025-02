Na veroordeling voor dubbele poging doodslag maakt Tieltenaar zich ook schuldig aan verkeersagressie: zes maanden cel

Een 42-jarige man uit Tielt heeft in de Brugse rechtbank bij verstek zes maanden effectieve celstraf gekregen voor verkeersagressie. D.V. liep in het verleden al een veroordeling op voor dubbele poging tot doodslag.

De beklaagde wou op 12 juni 2023 met zijn hond de weg oversteken in de Kasteelstraat in Tielt. Een automobilist maakte hem er attent op dat het zebrapad zich vijf meter verder bevond. Dat was duidelijk niet naar de zin van D.V. die in het midden van de oversteekplaats ging staan en met zijn tablet foto’s begon te nemen van de automobilist. Toen die laatste doorreed, schopte D.V. tegen de zijkant van zijn wagen en probeerde hij een deur open te trekken.

Het slachtoffer parkeerde zich verderop om de schade aan zijn wagen te bekijken. V. begon hem meteen uit te maken en te bevragen rond zijn snelheid. Hij begon de bestuurder ook te duwen en te bespuwen. Ten slotte gaf hij hem ook nog een vuistslag op de neus. Hierbij sneuvelde de zonnebril van de bestuurder, die zelf twee dagen werkonbekwaam was.

De Tieltenaar bekende tijdens zijn verhoor dat hij het slachtoffer “een tik had gegeven” omdat die hem en zijn hond “de benen van onder het lijf ging rijden”. Hij stelde voorts dat de politie “zich beter zou bezighouden met echt crapuul, in plaats van met dergelijke onbenulligheden”.

D.V. kwam niet opdagen voor zijn proces. De man liep in het verleden al zeven veroordelingen op voor verkeersinbreuken en drie voor geweld. In juni 2019 kreeg hij vijftien maanden cel, waarvan de helft met uitstel voor een dubbele poging tot doodslag met een hamer. (AFr)