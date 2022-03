Na twee dagen van vechtpartijen is asielcentrum in Poelkapelle voorlopig ‘gesloten’

Een dag na de grote vechtpartij van dinsdag moest de politie woensdagavond opnieuw uitrukken naar het asielcentrum van Poelkapelle, omdat het conflict tussen Afghanen en Palestijnen weer opflakkerde. De burgemeester vraagt staatssecretaris Mahdi nu om structurele maatregelen. Het centrum blijft voorlopig gesloten voor bezoekers en er is een toewijzingsstop, maar de directeur hoopt dat haar centrum straks weer open kan, zoals voorheen.

Vijf bestuurlijke arrestaties dinsdagnamiddag, vier woensdagavond en twee personen naar het ziekenhuis, onder wie één personeelslid. “Gelukkig kan die persoon maandag alweer aan de slag. We zijn aangedaan”, zegt directeur Sofie Desseyn, die met de collega’s aan het bekomen is van een woelige week in haar opvangcentrum op het platteland van Poelkapelle.

Vier minderjarigen betrokken

“Ik ben hier nu elf jaar directeur en het is de eerste keer dat ik zo’n incident meemaak, waarvan de oorzaak zou liggen bij een akkefietje dinsdagochtend op de bus. We betreuren dit enorm”, aldus Desseyn. “Iedereen die iets met het conflict te maken had, is uit ons centrum uitgehaald en verspreid over andere – eventueel gesloten – centra in het land. Onder hen ook vier minderjarigen.”

“Het zevental dat dinsdagnamiddag het centrum binnendrong en het vuur aan de lont stak, kreeg een plaatsverbod. Het gaat om erkende vluchtelingen en onder hen verbleven twee personen vroeger in het centrum. Ook woensdag stonden externen aan de poort, maar ze zijn niet binnen geweest en hebben niets gedaan.”

“De politie heeft hun identiteit genoteerd en hen weggestuurd. Uit analyse van onze camerabeelden blijkt intussen dat er dinsdag geen honderd personen betrokken waren, maar eerder een dertigtal dat echt aan het vechten was. De rest probeerde het personeel en de bewoners te beschermen. We doen er alles aan om de rust terug te laten keren.”

Niet onder controle

Burgemeester van Langemark-Poelkapelle Dominique Cool (N-VA), die zich de voorbije jaren meermaals kritisch uitliet over Fedasil, kwam deze week telkens bij het asielcentrum poolshoogte te nemen.

“Fedasil moet voldoende personeel met gepaste training inzetten om proactief tussenbeide te komen”, verklaarde hij woensdagavond tussen de politievoertuigen aan de ingang van het centrum. “Wij hebben niet de middelen om de situatie hier voortdurend onder controle te houden en ik heb de indruk dat de zaak momenteel niet onder controle is. Het kan niet dat de hele troepenmacht van onze politie hier constant aanwezig moet zijn. Intussen gaat de handhaving elders op de schop.”

Donderdag verstuurde de burgervader een brief naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die de vechtpartijen van dinsdag publiekelijk veroordeelde. “Enkel de uiting van verontwaardiging zal in deze niet volstaan”, schrijft Cool. En “een banale woordenwisseling kan niet de enige reden zijn voor dergelijke escalaties en dat twee dagen op rij”, aldus Cool, die vraagt om structurele maatregelen.

Externe beveiligingsfirma

“Sinds de nacht van dinsdag op woensdag is er een externe beveiligingsfirma aanwezig, worden geen bezoekers meer toegelaten en is er een toewijzingsstop”, aldus Desseyn. “Er blijven nu nog een goede 200 bewoners over. Ik hoop dat Poelkapelle zo snel mogelijk weer een ‘open’ centrum wordt. Wanneer? Dat is te vroeg om te zeggen en zo’n beslissing gebeurt in samenspraak. Hopelijk ligt de focus daarbij op de voorbije elf jaar en niet op dit incident.”

