Na dreiging met schietpartij zijn vader en zoon uit Roeselare opgepakt (maar mail zou niet van hen zijn)

In een mail die donderdagnacht aan onze redactie bezorgd werd, dreigt een jonge man uit Roeselare met een aanval op politie, scholen en ziekenhuizen. De politie is op haar hoede, maar hecht weinig geloof aan de dreiging. De zoon, maar ook de vader die in de mail vernoemd wordt, zijn opgepakt. “Maar het is aan de aard van de mail duidelijk te zien dat die niet van hen afkomstig is”, klinkt het bij het parket.

Bij onze redactie viel in de nacht van donderdag op vrijdag een mail in de bus met als titel ‘Mijn Laatste Dag’. Daarin dreigt een jonge man, die zich ook met naam en toenaam kenbaar maakt, met een aanval op politie, scholen en ziekenhuizen. “Iedereen is het doelwit”, klinkt het nog. PZ RIHO-commissaris Carl Vyncke: “De jongeman die de mail zou verstuurd hebben, is ons bekend. Maar als je ons vraagt of je geloofwaardigheid moet hechten aan de boodschap van de mail, dan is mijn antwoord eigenlijk nee.”

Dat de politie haar twijfels heeft bij de geloofwaardigheid van de mail, komt omdat de 19-jarige man bekend is bij de politiediensten. Hij haalde enkele jaren geleden zelfs het internationale nieuws omdat hij deel zou uitmaken van een hackerscollectief.

Niet de eerste keer

Of hij ook effectief de afzender van de mail is, is weinig waarschijnlijk. In maart van dit jaar werd in zijn naam ook al een mail gestuurd, maar toen bleek de jongeman gewoon thuis te zitten en ontkende hij betrokkenheid. Vermoed werd toen dat de mail namens hem verstuurd werd, omdat hij het hackerscollectief zou verlaten hebben. Maar niettemin nam de politie uiteraard het zekere voor het onzekere. Voor de deur in de bewuste straat stond donderdagochtend een combi geparkeerd en de vader en zoon werden ook opgepakt voor ondervraging.

Niet enkel de redactie van verschillende kranten werd op de hoogte gebracht, maar ook scholen, ziekenhuizen en de politie zelf. “De mail kwam bij nog heel wat instanties terecht. Wij zitten er natuurlijk bovenop”, bevestigt de commissaris. Ondertussen zit dus ook al een onderzoeksrechter op de zaak.